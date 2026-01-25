Lượt 6 giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia 2026: TP.HCM giành 3 điểm quan trọng

Hà Nam, 25/01/2026 — Ở lượt trận thứ 6 Giải Bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia – Cúp Acecook 2026 diễn ra trên sân vận động Hà Nam, U19 TP.HCM có chiến thắng quan trọng trước U19 Thái Nguyên T&T với tỉ số 1–0, củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trận đấu chứng kiến Đậu Nguyễn Quỳnh Anh mở tỉ số rất sớm ở phút 15, tạo lợi thế cho đại diện thành phố mang tên Bác ngay từ hiệp một. Sau đó, U19 TP.HCM chủ động giảm nhịp độ, thi đấu tập trung ở hàng phòng ngự và bảo toàn kết quả cho tới khi trọng tài thổi còi kết thúc.

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quan trọng cho TP.HCM trong cuộc đua tới ngôi vô địch lượt về mà còn là bước chạy đà tốt trước những trận còn lại của vòng tròn hai lượt đấu.

Ở trận đấu diễn ra lúc 18h cùng ngày, chủ nhà U19 nữ Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng sát nút 1-0 trước U19 nữ Hà Nội trong cuộc so tài căng thẳng và giàu tính chiến thuật.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và không ngại va chạm ở khu vực trung tuyến. Trong hiệp một, dù đều có những tình huống lên bóng đáng chú ý, Phong Phú Hà Nam và Hà Nội vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết để tạo ra khác biệt.

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên sôi động hơn khi cả hai đội chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 74, Bùi Thanh Huyền tận dụng tốt cơ hội, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, phá vỡ thế bế tắc cho đội chủ nhà.

Những phút cuối, U19 nữ Hà Nội nỗ lực gia tăng sức ép để tìm bàn gỡ, song hàng phòng ngự thi đấu tập trung và kỷ luật của Phong Phú Hà Nam đã đứng vững. Thắng lợi tối thiểu 1-0 giúp U19 nữ Phong Phú Hà Nam giành trọn 3 điểm quan trọng, qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và tiếp tục duy trì hy vọng cạnh tranh thứ hạng cao tại giải đấu năm nay.