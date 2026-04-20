Lương Xuân Trường sợ vợ, không dám cười với fan nữ vì Ngô Mai Nhuệ Giang ghen

Một trong những khoảnh khắc gây bão mạng xã hội từng đến từ buổi livestream cùng đồng đội Trần Minh Vương, khi Xuân Trường bất ngờ thừa nhận mình… “sợ vợ”. Trước yêu cầu từ fan nữ muốn anh nhìn vào camera và cười, cầu thủ này thẳng thắn từ chối với lý do khiến ai cũng bật cười: sợ bà xã ghen. Cách phản ứng có phần “rén” nhưng rất tự nhiên của Xuân Trường nhanh chóng viral, tạo nên hình ảnh một người chồng vừa hài hước vừa biết điều.

Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang sẽ làm đám cưới vào tháng 6 năm nay

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện vui trên mạng, những chia sẻ sau này của Xuân Trường cho thấy góc nhìn sâu sắc hơn về vai trò của vợ trong cuộc sống. Trong một podcast, anh nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ từ thời còn trẻ, khi vô tình “mang nợ” Nhuệ Giang một chuyến du lịch suốt nhiều năm. U23 Việt Nam khi đó có sự thay đổi nhân sự đột xuất, khiến Xuân Trường phải lập tức rời chuyến đi Sa Pa cùng bạn gái để quay về hội quân.

Chính anh thừa nhận đến tận nhiều năm sau vẫn chưa thể bù đắp chuyến đi dang dở ấy cho vợ. Điều này phần nào cho thấy đặc thù công việc của một cầu thủ chuyên nghiệp, nơi những kế hoạch cá nhân luôn có thể bị gián đoạn vì nhiệm vụ quốc gia.

Xuân Trường - Nhuệ Giang và con gái cưng cùng nhau tận hưởng chuyến đi Đà Lạt gần đây

Khung cảnh bình yên của Xuân Trường và bà xã

Không chỉ là người đồng hành trong cuộc sống, Nhuệ Giang còn gắn bó với sự nghiệp của Xuân Trường. Theo chia sẻ từ chính Xuân Trường, cô hiện giữ vai trò điều hành chi nhánh Hà Nội của trung tâm phục hồi chấn thương do anh sáng lập, hỗ trợ chồng phát triển công việc phía sau sân cỏ.

Bản thân Xuân Trường cũng không ngần ngại dành những lời khen đầy trân trọng cho vợ khi nói về gia đình và sự nghiệp. Anh chia sẻ: “Em tin rằng mọi người ở đây đều đồng ý rằng gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất mà mình có được trên chặng đường sự nghiệp. Bà xã của em luôn là người mà em có thể chia sẻ mọi thứ, công việc trong bóng đá, công việc ở trung tâm phục hồi chấn thương. Không chỉ là một người đứng ở ngoài nhìn vào những gì mà em đang đi mà Giang - vợ của em cũng đang tham gia vận hành trung tâm ở Hà Nội”.

Từ những câu chuyện nhỏ như “sợ vợ” trên livestream cho đến những lời chia sẻ sâu sắc về gia đình, có thể thấy cách Xuân Trường nói về Nhuệ Giang không phô trương nhưng lại rất rõ ràng. Đó là sự kết hợp giữa tình cảm, sự tôn trọng và cả sự thừa nhận vai trò quan trọng của người bạn đời trong hành trình sự nghiệp.

Sau tất cả, hình ảnh mà người hâm mộ nhìn thấy không chỉ là một tiền vệ tài năng trên sân cỏ, mà còn là một người đàn ông đặt gia đình ở vị trí đặc biệt - nơi anh luôn sẵn sàng “nhún nhường” và dành sự ưu tiên cho người phụ nữ của mình.