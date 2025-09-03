Lương Xuân Trường cưới tiểu thư Nhuệ Giang, cuộc sống sau hôn nhân hiện tại thế nào?

Trong số những cầu thủ thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, Lương Xuân Trường là một trong những gương mặt giữ đời sống riêng tư rất kín tiếng. Sau nhiều năm hẹn hò, anh đã kết hôn cùng Ngô Mai Nhuệ Giang – cô gái Hà Nội sinh năm 1993, sở hữu nhan sắc nhẹ nhàng, thanh lịch và nền tảng học vấn ấn tượng. Hiện tại, cặp đôi đang có cuộc sống hôn nhân ổn định và viên mãn với một công chúa nhỏ.



Gia đình Xuân Trường mới đi du lịch cùng nhau mới đây

Xuân Trường và Nhuệ Giang quen nhau thời cầu thủ người Tuyên Quang bắt đầu được biết đến rộng rãi trong màu áo HAGL và U23 Việt Nam. Thời điểm đó, chuyện tình của họ từng gây nhiều tranh cãi, thậm chí Nhuệ Giang phải đối diện với không ít chỉ trích từ một bộ phận người hâm mộ.

Năm 2018, Lương Xuân Trường là "đội trưởng quốc dân" nổi tiếng như cồn khi cùng U23 Việt Nam làm nên kỳ tích giành giải Á quân tại U23 châu Á ở Thường Châu. Bạn gái anh khi đó – tiểu thư Ngô Mai Nhuệ Giang bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi đăng story không mấy lịch sự và tế nhị về quà tặng từ fan dành tặng Trường Híp. Sự việc khiến cô bị gắn mác "nàng WAG kém duyên". Lương Xuân Trường sau đó có động thái như "thêm dầu vào lửa" khi đăng story bênh vực người yêu nhưng lại phân biệt "fan phong trào" và "fan chân chính", nhận về phản ứng gay gắt của cư dân mạng. Trước làn sóng chỉ trích cộng đồng mạng, Nhuệ Giang chọn cách xin lỗi và gần như ở ẩn.

Sau khoảng thời gian kín tiếng, tháng 4/2021, Xuân Trường và Nhuệ Giang tổ chức lễ ăn hỏi. Lễ ăn hỏi diễn ra trong không khí riêng tư, ấm cúng, không truyền thông, không mạng xã hội. Năm 2022, cặp đôi đón con gái đầu lòng, bé Little Daisy, đánh dấu một cột mốc hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Xuân Trường luôn giữ kín đời tư, ít nhắc đến vợ. Tuy nhiên trong vài lần hiếm hoi, anh không ngần ngại dành lời khen: "Giang là người đồng hành tuyệt vời, đang vận hành trung tâm hồi phục chấn thương tại Hà Nội rất tốt".

Nhuệ Giang từng bị chê kém duyên

Cuộc sống hôn nhân hiện tại

Bước sang tuổi 30, Lương Xuân Trường vẫn là gương mặt giàu kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam. Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương dây chằng, Xuân Trường phong độ đi xuống trông thấy khó tìm được vị trí ở các đội V.League. Mùa giải 2025/26, anh quyết định xuống hạng Nhất thi đấu khoác áo CLB Trường Tươi Đồng Nai - làm đồng đội của Công Phượng, Minh Vương. Ở đội bóng mới, dù không còn ở phong độ đỉnh cao như thời kỳ U23 Việt Nam 2018, Xuân Trường vẫn giữ vai trò quan trọng nhờ khả năng điều tiết bóng và sự điềm tĩnh trên sân.

Ngoài sự nghiệp thi đấu, Xuân Trường còn cùng vợ và cộng sự phát triển Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao tại Hà Nội. Đây là hướng đi dài hạn, cho thấy anh đã chuẩn bị cho tương lai sau khi giải nghệ. Ở ngoài đời, Xuân Trường dành phần lớn thời gian rảnh cho gia đình, thường xuyên về Tuyên Quang thăm bố mẹ, và tận hưởng cuộc sống yên bình bên vợ con.