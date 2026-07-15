Lường Đức Thiện lập kỳ tích, đoạt chức vô địch pool 9 bi châu Á đầu tiên cho Việt Nam, ẵm hơn 1 tỷ đồng

Lường Đức Thiện đánh bại tay cơ hàng đầu Wu Kun Lin với tỷ số 11-7 trong trận chung kết tại TP.HCM, trở thành cơ thủ Việt Nam đầu tiên vô địch giải Pool 9 bi châu Á.

Lường Đức Thiện đã đi vào lịch sử billiards Việt Nam khi xuất sắc đánh bại Wu Kun Lin (Đài Bắc Trung Hoa) với tỷ số 11-7 ở trận chung kết nội dung pool 9 bi nam Giải vô địch Pool châu Á 2026, diễn ra tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM). Với chiến thắng này, anh trở thành cơ thủ Việt Nam đầu tiên đăng quang ở nội dung pool 9 bi tại đấu trường châu lục.

Trận chung kết được chờ đợi giữa Lường Đức Thiện và Wu Kun Lin quy tụ hai tay cơ đang đạt phong độ rất cao. Trong khi Wu Kun Lin là một trong những tên tuổi hàng đầu của billiards thế giới, từng nhiều lần vô địch các giải đấu quốc tế, thì Lường Đức Thiện bước vào trận đấu với sự hưng phấn sau chuỗi màn trình diễn ấn tượng xuyên suốt giải đấu.

Trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm, cơ thủ Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin. Thiện duy trì sự ổn định trong các tình huống phá bi, tận dụng tốt những sai sót của Wu Kun Lin để liên tục tạo lợi thế. Dù đối phương nhiều lần bám đuổi, tay cơ của Việt Nam vẫn giữ được sự lạnh lùng ở những thời điểm quyết định trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 11-7 đầy thuyết phục.

Lường Đức Thiện đoạt chức vô địch lịch sử, nhận phần thưởng 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).

Danh hiệu này là cột mốc đặc biệt của billiards Việt Nam, bởi trước đó chưa từng có cơ thủ nào của nước chủ nhà giành chức vô địch nội dung pool 9 bi tại Giải vô địch châu Á. Việc giải đấu năm nay được tổ chức ngay tại TP.HCM càng khiến chiến tích của Lường Đức Thiện trở nên ý nghĩa hơn khi anh được nâng cao chiếc cúp trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà.

Để bước lên ngôi vô địch, Lường Đức Thiện đã trải qua hành trình đầy ấn tượng. Ngay từ vòng 1/8, anh tạo nên màn ngược dòng trước Sean Mark Malayan của Philippines với tỷ số 10-8. Đến tứ kết, tay cơ Việt Nam tiếp tục gây tiếng vang khi đánh bại Aloysius Yapp, một trong những cơ thủ mạnh nhất thế giới hiện nay, sau màn rượt đuổi nghẹt thở. Những chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ đẳng cấp đã tiếp thêm sự tự tin để Thiện tiến thẳng đến trận chung kết.

Chức vô địch châu Á cũng là phần thưởng xứng đáng cho những bước tiến mạnh mẽ của Lường Đức Thiện trong hơn một năm qua. Năm 2025, cơ thủ sinh năm 1992 từng lên ngôi tại Giải vô địch billiards & snooker quốc gia ở nội dung 9 bóng. Trên đấu trường thế giới, anh cũng nhiều lần tạo dấu ấn khi liên tục vượt qua các cơ thủ hàng đầu để tiến sâu tại các giải đấu thuộc hệ thống Matchroom.

Thành công của Lường Đức Thiện tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của pool Việt Nam trong những năm gần đây. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn hay Phạm Phương Nam, sự vươn lên của Thiện cho thấy billiards Việt Nam đang sở hữu một lực lượng đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc của châu Á và thế giới.

Ngay trên sân nhà TP.HCM, Lường Đức Thiện đã viết nên trang sử mới cho billiards Việt Nam bằng danh hiệu vô địch châu Á đầu tiên ở nội dung pool 9 bi. Đây không chỉ là thành tích đáng nhớ trong sự nghiệp của cá nhân anh, mà còn là dấu mốc quan trọng, mở ra thêm nhiều kỳ vọng cho billiards Việt Nam ở những sân chơi quốc tế trong thời gian tới.

Giải vô địch Pool châu Á 2026 được tổ chức tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM) từ ngày 7 đến 15/7, quy tụ nhiều cơ thủ hàng đầu châu lục tranh tài ở bốn nội dung gồm pool 9 bi nam, pool 10 bi nam, pool 9 bi nữ và pool 10 bi nữ. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên tới 107.200 USD (khoảng 2,8 tỷ đồng), trong đó nhà vô địch nội dung pool 9 bi nam nhận 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng). Ngoài tiền thưởng, thành tích của các cơ thủ còn được tính điểm trên bảng xếp hạng chính thức của Liên đoàn Billiards Thế giới (WPA).



