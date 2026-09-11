Lương Chí Khải là ai?

Trung vệ Kyle Colonna chính thức có quốc tịch Việt Nam, lấy tên tiếng Việt là Lương Chí Khải.

Bóng đá Việt Nam vừa đón nhận tin vui lớn khi trung vệ Việt kiều Kyle Colonna đã hoàn tất các thủ tục xin nhập quốc tịch. Theo Quyết định được đăng tải chính thức trên Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước, cầu thủ thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel chính thức trở thành công dân Việt Nam và mang tên tiếng Việt là Lương Chí Khải. Đây được xem là cột mốc quan trọng giúp anh hiện thực hóa giấc mơ khoác áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, sẵn sàng chinh phục giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026.

Cầu thủ của Thể công Viettel có quốc tịch Việt Nam (Ảnh: Thể công Viettel)

Kyle Colonna (Lương Chí Khải) sinh năm 1999 tại Mỹ, có bố là người Mỹ và mẹ là người Việt gốc Hoa. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m88 cùng nền tảng thể hình cuồn cuộn, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý khi trở về Việt Nam thi đấu. Ngay từ những ngày đầu gia nhập V.League, trung vệ này đã không giấu giếm khao khát được nhập tịch và cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Anh thường xuyên tìm hiểu các điều kiện pháp lý và tích cực chuẩn bị để trở thành một công dân Việt Nam đúng nghĩa.

Về chuyên môn, Lương Chí Khải là mắt xích cực kỳ quan trọng nơi hàng phòng ngự của Thể Công Viettel. Dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov, anh thi đấu nổi bật nhờ lối chơi điềm tĩnh, khả năng đọc tình huống nhạy bén và không chiến vượt trội. Trung vệ này đã đá chính hơn 20 trận cho Thể công, ghi 1 bàn thắng và đóng góp 1 đường kiến tạo. Thống kê chuyên môn ghi nhận phong độ ấn tượng của anh với trung bình 10,8 lần thu hồi bóng, 1,8 lần giải nguy, 6,5 lần tranh chấp và 2,4 lần chiến thắng không chiến mỗi trận.

Ở mùa giải hiện tại, Lương Chí Khải tiếp tục giữ vững vị trí chính thức trong cả 2 vòng đấu đầu tiên. Đặc biệt ở ngày ra quân gặp Đồng Nai, anh ghi 1 bàn thắng giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-0 và được chấm tới 8,6 điểm.

Sự bổ sung mang tên Lương Chí Khải mang đến phương án nhân sự vô cùng chất lượng cho HLV Kim Sang Sik. Với thể hình lý tưởng cùng tư duy phòng ngự hiện đại, anh hứa hẹn sẽ tạo nên sự cạnh tranh sòng phẳng và gia tăng chiều sâu cho hàng thủ ĐT Việt Nam bên cạnh những cái tên quen thuộc như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung hay Đoàn Văn Hậu trong các chiến dịch quốc tế lớn sắp tới.