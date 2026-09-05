Lucao lập hattrick, Ninh Bình thắng Hải Phòng 4-1

Cập nhật tỷ số Hải Phòng vs Ninh Bình mới nhất: Đầy đủ diễn biến, kết quả Hải Phòng vs Ninh Bình thuộc vòng 1 V.League hôm nay.

Tối 5/9 trên sân vận động Lạch Tray, câu lạc bộ Hải Phòng thua Ninh Bình 1-4 ở vòng 1 V.League 2026-2027. Lucao trở thành cầu thủ đầu tiên lập hattrick trong mùa giải.

Hải Phòng nhập cuộc với thế trận phòng ngự và trông chờ vào những pha chuyển trạng thái. Đội bóng đất cảng có bàn mở tỷ số ở phút 40 nhờ công của Makaric, qua đó bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 1-0.

CLB Ninh Bình (áo đen) thắng đậm Hải Phòng. (Ảnh: VPF)

Bước sang hiệp 2, Ninh Bình nhanh chóng tạo ra bước ngoặt. Phút 51, Lucao ghi bàn gỡ hòa 1-1, trước khi Lê Phát lập công chỉ 3 phút sau đó từ đường kiến tạo của Trần Thành Trung, giúp Ninh Bình vượt lên dẫn 2-1.

Đến phút 73, Lucao có pha xử lý khéo léo rồi dứt điểm, đưa bóng đi sát vạch cầu môn. Tình huống này gây tranh cãi khi chưa thể xác định bóng đã hoàn toàn qua vạch hay chưa. Các trọng tài kiểm tra VAR từ nhiều góc máy trước khi quyết định công nhận bàn thắng cho Ninh Bình.

Những phút cuối, Hải Phòng nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, nhiều tình huống triển khai của đội chủ nhà chưa có độ chính xác cần thiết. Trong khi đó, Ninh Bình chủ động chơi chắc chắn, lùi đội hình và phòng ngự với số đông để bảo vệ lợi thế. Phút cuối trận, Lucao tiếp tục tỏa sáng với pha xử lý và dứt điểm ấn định chiến thắng 4-1 cho đội khách.

Thông tin trước trận Hải Phòng vs Ninh Bình

Hải Phòng bước vào hành trình tại V-League 2026-2027 bằng cuộc tiếp đón Ninh Bình trên sân Lạch Tray. Lợi thế sân nhà là điểm tựa đáng kể cho đội bóng đất Cảng, song họ được dự báo đối mặt với không ít khó khăn trước đối thủ sở hữu lực lượng chất lượng và tham vọng cạnh tranh thứ hạng cao ở mùa giải năm nay.

Đây là lần đầu huấn luyện viên Đặng Văn Thành chính thức dẫn dắt đội bóng đất Cảng bước vào một mùa giải mới, sau quãng thời gian làm quen với công việc ở những vòng cuối mùa trước. Thử thách lập tức đến với ông khi đối thủ bên kia chiến tuyến là HLV Chu Đình Nghiêm, người từng nhiều năm gắn bó và am hiểu Hải Phòng.

Hải Phòng đấu với Ninh Bình ở V.League. (Ảnh: VPF)

Nhiệm vụ này không dễ thực hiện đối với Hải Phòng khi đội chủ nhà không được đánh giá cao bằng đối phương về chiều sâu lực lượng.

Ninh Bình sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và có chất lượng như Đặng Văn Lâm, Hồ Tấn Tài, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quốc Việt, Lucas Turci, Marciel, Lucao hay Fred Friday.

Với bộ khung này, Ninh Bình được đánh giá đủ khả năng cạnh tranh ở nhóm đầu nếu duy trì được sự ổn định.

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Trận Hải Phòng đấu với Ninh Bình được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng di động và website FPT Play). Link xem trực tiếp Hải Phòng vs Ninh Bình được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play.

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