Luật sư lên tiếng cảnh báo, bóng đá Malaysia đừng mừng vội

Mới đây, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận đề nghị tạm hoãn thi hành án phạt của FIFA đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia trong thời gian chờ xét xử kháng cáo. Quyết định này giúp nhóm cầu thủ kể trên có cơ hội trở lại sân cỏ, bao gồm cả khả năng góp mặt ở trận gặp tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc họ đã được “minh oan” hay đủ điều kiện thi đấu một cách chắc chắn.

Luật sư Nik Erman Nik Roseli, người am hiểu luật thể thao quốc tế, thẳng thắn nhận định rằng quyết định của CAS chỉ mang tính thủ tục, nhằm bảo vệ quyền lợi tạm thời cho các cầu thủ trong quá trình kháng cáo. Điều đó dựa trên các điều khoản R48 và R37 của bộ luật – những quy định cho phép cầu thủ tiếp tục thi đấu trong thời gian hồ sơ kháng cáo đang được xem xét – đây chỉ là một thủ tục quen thuộc trong các tranh chấp thể thao quốc tế, hoàn toàn không phải dấu hiệu cho thấy Malaysia đang chiếm ưu thế. Theo ông, đây không phải là phán quyết cuối cùng về đúng – sai, cũng không có giá trị khẳng định FIFA đã xử phạt sai.

Các cầu thủ nhập tịch lậu vào Malaysia đừng vội mừng...

Vị luật sư này nhấn mạnh, nếu CAS bác đơn kháng cáo hoặc giữ nguyên quan điểm của FIFA, án cấm thi đấu 12 tháng hoàn toàn có thể được khôi phục. Khi đó, mọi trận đấu mà Malaysia sử dụng 7 cầu thủ này trong thời gian “được thi đấu tạm” đều đứng trước nguy cơ bị xem xét lại về mặt kết quả.

“Việc cho phép thi đấu lúc này không đảm bảo an toàn pháp lý tuyệt đối. Rủi ro lớn nhất là nếu phán quyết cuối cùng bất lợi, Malaysia không chỉ mất cầu thủ mà còn có thể chịu hệ quả về điểm số”, luật sư Nik Erman cảnh báo.

Trong bối cảnh Malaysia đang cạnh tranh trực tiếp với tuyển Việt Nam cho ngôi đầu bảng, mọi thay đổi liên quan đến tư cách cầu thủ hay kết quả thi đấu đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cục diện bảng đấu. Chính vì vậy, phát biểu của luật sư càng khiến dư luận chú ý hơn tới khía cạnh pháp lý, thay vì chỉ tập trung vào chuyên môn trên sân.

Hiện tại, tất cả vẫn phải chờ phán quyết cuối cùng từ CAS. Nhưng như lời giới luật sư phân tích, việc 7 cầu thủ Malaysia có thể ra sân gặp tuyển Việt Nam chưa phải là dấu chấm hết cho tranh cãi, mà chỉ là một “khoảng lặng tạm thời” trước khi mọi chuyện được phân xử rõ ràng.

Hiện Malaysia đang đứng đầu bảng F với 15 điểm, tuyển Việt Nam đứng thứ nhì với 12 điểm. Nếu Malaysia thắng ở trận cuối gặp Việt Nam, họ sẽ có 18 điểm. Nhưng nếu sau đó, Malaysia bị trừ ít nhất 6 điểm và tuyển Việt Nam được cộng 3 điểm, thì thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 15 điểm, trong khi đối thủ tụt về 12 điểm. Chúng ta vẫn sẽ giành ngôi đầu bảng và đi tiếp.

Còn nếu Malaysia vẫn cố sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch ở trận lượt về và thắng, sau đó bị CAS phán quyết "có lỗi", họ thậm chí chỉ còn 9 điểm, trong khi Việt Nam có 18 điểm.