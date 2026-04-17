Luật sư chỉ cách giúp sao Muay Thái Rodtang có thể thoát vụ kiện 500 tỷ đồng

Luật sư Thanong Saechiew đã đăng bài phân tích về vụ lùm xùm của Rodtang Jitmuangnon, võ sĩ Muay Thái nổi tiếng đang vướng tranh chấp lớn với ONE Championship. Theo MGR Online , tổ chức võ thuật này đã khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại lên tới 640 triệu baht (khoảng 526 tỷ đồng) do Rodtang vi phạm hợp đồng đã ký.

Rodtang vướng vào rắc rối pháp lý này vào ngày 14/4, khi ONE Championship thông báo khởi kiện anh, ngay trước thềm trận tái đấu giữa võ sĩ có biệt danh “Người sắt” và Takeru Segawa vào ngày 29/4.

Luật sư Thanong viết rằng đây là một “bài học pháp lý” từ trường hợp của Rodtang. Theo ông Thanong, việc ký một hợp đồng mà bản thân không thể đọc hiểu không chỉ là sự bất cẩn, mà còn là ranh giới giữa “hợp lệ” và “vô hiệu”.

Luật sư Thanong cho rằng việc Rodtang ký vào bản hợp đồng toàn tiếng Anh với ONE Championship có thể là chi tiết giúp ngôi sao Muay Thái thoát khỏi vụ kiện.

“Việc ký hợp đồng mà bản thân không đọc hiểu không đơn thuần là sự chủ quan, mà nó là ranh giới giữa "Hiệu lực" và "Vô hiệu". Cốt lõi của ý chí theo nguyên tắc pháp luật”: Một hợp đồng chỉ được hình thành khi có “sự thống nhất ý chí” giữa các bên”, luật sư Thanong viết trên trang cá nhân.

Luật sư Thanong giải thích tiếp: “Cốt lõi của ý chí theo nguyên tắc pháp luật: Hợp đồng chỉ được hình thành khi có Sự thống nhất về ý chí. Nếu một bên ký kết không đọc hiểu dù chỉ một chữ tiếng Anh, nhưng lại bị yêu cầu ký vào bản hợp đồng hoàn toàn bằng tiếng Anh mà không có thông dịch hay giải thích về nội dung thực tế, trường hợp này có thể coi là nhầm lẫn về nội dung trọng yếu của giao dịch dân sự (theo Điều 156 Bộ luật Dân sự và Thương mại Thái Lan), dẫn đến việc hợp đồng đó bị vô hiệu ngay từ đầu”.

Ông Thanong cho biết nếu một tổ chức tầm quốc tế ký hợp đồng với đối tác là người Thái không sử dụng tiếng Anh, thì “gánh nặng chứng minh” thường thuộc về phía bên soạn thảo hợp đồng, ví dụ như: Có lập hợp đồng song ngữ (tiếng Thái) hay không? có phiên dịch chính thức hay không? Phiên dịch có ký làm chứng hay không? Có bằng chứng cho thấy đối tác đã hiểu rõ nội dung hay chưa?.

“Cần phân biệt rõ: trường hợp "đọc được nhưng không hiểu" là lỗi do năng lực cá nhân, hợp đồng vẫn có hiệu lực. Nhưng "hoàn toàn không thể đọc hiểu" là sự thiếu sót về mặt ý chí. Nếu nội dung không đúng như thỏa thuận ban đầu, hợp đồng đó chỉ là hư vô (không tồn tại)”, luật sư Thanong phân tích.

Theo ông Thanong, vấn đề này đã có tiền lệ từ Tòa án Tối cao (tương tự Án lệ số 843/2501). Theo đó, nếu ký hợp đồng khi không biết chữ và nội dung trong đó không phải là điều định làm từ đầu, thì sẽ bị coi là nhầm lẫn về nội dung trọng yếu. Hợp đồng đó bị tuyên vô hiệu, chứ không chỉ là có thể bị hủy bỏ.

Luật sư Thanong kết luận: “Nếu hợp đồng của võ sĩ này hoàn toàn bằng tiếng Anh, không có bản dịch hay giải thích rõ ràng, thì việc (ONE) khởi kiện đòi bồi thường có thể khó hơn tưởng tượng. Trong pháp luật, một “chữ ký” thiếu sự “hiểu biết” thường không đủ giá trị để ràng buộc một người suốt đời”.

Ông Thanong cũng nhấn mạnh: “Nếu các thông tin về việc kiện tụng là đúng và cách thức ký kết hợp đồng đúng như những gì Rodtang đã trả lời phỏng vấn, thì cuộc chiến pháp lý của Rodtang không hề khó khăn như mọi người nghĩ”.

Bài đăng của ông Thanong trong thời gian ngắn đã nhận hơn 17 nghìn lượt like và hơn 1000 bình luận, cho thấy sự quan tâm của người hâm mộ Thái Lan về cuộc chiến pháp lý giữa ONE Championship và Rodtang.