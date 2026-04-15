Lựa chọn của tiểu thư Harper Beckham quá rõ: Vui đùa cùng hai anh Rome và Cruz khi anh cả Brooklyn công khai chỉ trích gia đình

Giữa bão drama "căng như dây đàn", các con nhà Beckham đã có động thái ngầm khẳng định vị trí của mình trong cuộc chiến gia tộc đầy thị phi.

Trong khi ông bố David và bà mẹ Victoria vẫn đang phải đối mặt với những phát ngôn gây sốc từ cậu con trai cả, thì tại Miami, một "mặt trận đoàn kết" đã được thiết lập. Cruz, Romeo và Harper vừa xuất hiện trong một clip TikTok đầy vui vẻ, như một lời khẳng định ngầm: Gia đình vẫn ổn, chỉ là thiếu đi một người!

Trong đoạn video ngắn đang gây bão trên TikTok, bộ ba Cruz (21 tuổi), Romeo (23 tuổi) và cô em út Harper (14 tuổi) trông cực kỳ rạng rỡ và thư giãn dưới nắng vàng Miami. Cruz và Romeo thưởng thức đồ uống mát lạnh, đùa giỡn cực lầy lội trước ống kính. Cô công chúa nhỏ Harper xuất hiện với thần thái vui vẻ, tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên hai anh trai.

Động thái này diễn ra ngay sau khi cậu cả Brooklyn tiếp tục có những phát ngôn "cà khịa" nhắm vào cha mẹ mình. Việc ba anh em tụ họp vui vẻ dù không có sự góp mặt của anh cả đã phần nào cho thấy sự rạn nứt sâu sắc trong nội bộ gia đình nổi tiếng nhất thế giới này.

Mối quan hệ giữa "đầu bếp tham vọng" Brooklyn và gia đình đã rơi vào trạng thái đóng băng kể từ tháng 5 năm ngoái. Đỉnh điểm là tuyên bố mang tính "bóc phốt" dài 6 trang trên Instagram, nơi Brooklyn đưa ra hàng loạt cáo buộc gây sốc. Brooklyn tố mẹ cướp "điệu nhảy đầu tiên", cậu cả không ngần ngại chỉ trích Victoria đã chiếm spotlight trong đám cưới của chính mình. Thông tin mới đây từ The Cut còn tiết lộ Brooklyn đã bị một vị giáo sĩ gọi nhầm tên thành "David" (tên bố anh) ngay lúc đọc lời thề nguyện, gây nên một sự bối rối tột độ.

Mới đây nhất, khi kỷ niệm 4 năm ngày cưới cùng Nicola Peltz, Brooklyn lại viết: "Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ, và hôm nay chúng tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết". Netizen cho rằng đây là đòn tâm lý nhằm khẳng định anh chọn đứng về phía vợ thay vì gia đình gốc.

Giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng", Hana Cross - bạn gái cũ của Brooklyn - cũng bất ngờ lên tiếng trên tạp chí Hello!. Cô nàng không ngần ngại chia sẻ rằng khoảng thời gian yêu đương với cậu cả nhà Beckham đã khiến cô bị lo âu nghiêm trọng vì những "dấu hiệu cảnh báo" từ gia đình này.

Chưa dừng lại ở đó, có nguồn tin tiết lộ Brooklyn và Nicola đang đàm phán với nền tảng Hulu để thực hiện một series "kể hết" (tell-all). Mục tiêu không gì khác ngoài việc cạnh tranh trực tiếp với hợp đồng triệu đô của cha mẹ trên Netflix. Nếu series này ra mắt, đây chắc chắn sẽ là một "quả bom" dội thẳng vào hình tượng gia đình hoàn hảo mà David và Victoria đã dày công xây dựng.

Hiện tại, trong khi Brooklyn mải mê với cuộc sống riêng tại Mỹ, thì ba người em vẫn chọn sát cánh bên cha mẹ. Cuộc chiến nhà Beckham xem chừng vẫn còn rất nhiều hồi kết bất ngờ!