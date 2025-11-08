Louis Phạm và Chu Thanh Huyền có mối quan hệ gì?

Mới đây, khoảnh khắc nàng WAG Chu Thanh Huyền vợ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải gặp gỡ với cựu VĐV TDDC Như Phương (Louis Phạm) gây chú ý. Cả hai cùng xuất hiện tại địa điểm livestream bán hàng. Khi thấy Thanh Huyền, Louis Phạm từ bên trong phòng lập tức chạy ra, cả hai mừng rỡ nhảy lên ôm nhau. Đây là lần đầu tiên cả hai công khai quen biết và có cử chỉ như chị em thân thiết. Điều này cũng khiến netizen bất ngờ không hiểu trước đó cả hai đã từng làm việc chung hay chưa mà vui vẻ như vậy.

Louis Phạm ôm lấy Chu Thanh Huyền gây chú ý

Hai cô nàng ồn ào nhất làng thể thao

Chu Thanh Huyền sinh năm 2000, được biết đến rộng rãi nhờ là vợ của cầu thủ nổi tiếng Nguyễn Quang Hải. Sau khi công khai và kết hôn, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được quan tâm bậc nhất mạng xã hội. Bên cạnh vai trò vợ cầu thủ, Huyền còn là người kinh doanh online, thường xuyên livestream bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng với doanh thu "khủng".

Tuy nhiên, chính hoạt động kinh doanh đã đẩy Chu Thanh Huyền vào loạt thị phi lớn từ bị tố quảng cáo sai sự thật đến phát ngôn gây tranh cãi.

Trong khi đó, Louis Phạm, tên thật là Phạm Như Phương, sinh năm 2003, từng là vận động viên thể dục dụng cụ của đội tuyển Việt Nam. Sau khi giải nghệ, cô chuyển hướng làm influencer và nhanh chóng nổi tiếng nhờ gương mặt xinh, vóc dáng cân đối cùng phong cách gợi cảm. Dẫu vậy, Louis Phạm cũng có vô số ồn ào, gây bức xúc nhất là vụ phông bạt tiền từ thiện bão lũ.