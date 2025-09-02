Louis Phạm tích cực lấy lại hình ảnh sau vụ "phông bạt" được người qua đường khen xinh hơn trên hình

Cựu VĐV TDDC Phạm Như Phương (Louis Phạm) vừa có hành động đẹp gây chú ý khi đi phát quạt cho người dân chờ hai bên đường xem diễu binh, diễu hành Đại lễ 2/9. Qua camera của dân tình bên đường, cựu VĐV xuất hiện với trang phục đơn giản, tất bật tặng quạt miễn phí cho mọi người.

Louis Phạm qua cam thường đi phát quạt giấy (Ảnh: Nari)

Louis Phạm được dân tình chú ý khi đi phát quạt (Video: Nari, Lisatu)

Khoảnh khắc giản dị này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đi kèm nhiều bình luận tích cực. Một số ý kiến chia sẻ: "Nhìn Louis gần gũi thế này lại thấy dễ thương hơn trên hình", "Hành động nhỏ nhưng thiết thực", hay "Sau bao ồn ào, thấy Louis thay đổi như vậy thật đáng mừng".

Trước đó, Louis Phạm từng là cái tên gắn liền với nhiều tranh cãi xoay quanh việc "phông bạt" tiền từ thiện. Không ít lần, cô trở thành tâm điểm chỉ trích, thậm chí bị cho là phô trương. Những thị phi ấy khiến hình ảnh của hotgirl sinh năm 2003 trong mắt công chúng bị ảnh hưởng nặng nề.

Louis Phạm thay đổi hình ảnh tích cực hơn

Nhiều người cho rằng đây chính là bước "lột xác hình ảnh" quan trọng đối với Louis Phạm. Sau những sóng gió, cô dường như đã nhận ra rằng cách tốt nhất để lấy lại niềm tin không phải là lời giải thích dài dòng, mà là sự thay đổi trong hành động và thái độ.