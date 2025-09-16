Louis Phạm suýt bị lừa

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước chia sẻ của Louis Phạm suýt trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng xã hội.

Louis Phạm kể lại rằng có người dùng tài khoản giả mạo NTK Đỗ Mạnh Cường (thậm chí còn có tích xanh) liên hệ với cô, đưa ra “cơ hội” được học hỏi và trải nghiệm trong lĩnh vực người mẫu thời trang với điều kiện chuyển khoản một số tiền lớn. Ban đầu, kẻ lừa đảo báo giá 200 triệu đồng, sau đó nhanh chóng “giảm giá” xuống còn 50 triệu đồng để tạo cảm giác ưu đãi.

“Lúc đó mình hoang mang thật sự vì nghĩ cơ hội tốt, lại còn được trao đổi trực tiếp với chú Cường. Nhưng thấy từ 200 triệu xuống 50 triệu thì bắt đầu nghi ngờ. May mà mình gọi cho gia đình, bạn bè trong nghề và liên hệ trực tiếp với chú Cường mới biết chắc chắn là lừa đảo”, Louis Phạm kể lại.

Louis Phạm đang lấn sân sang lĩnh vực thời trang sau khi dừng tập luyện thể dục dụng cụ

Cựu VĐV suýt bị lừa đảo qua mạng

Không chỉ dừng ở việc đưa ra mức phí hấp dẫn, kẻ mạo danh còn bịa lý do “tài khoản đang bị hack nên không thể giao dịch trực tiếp”, buộc nạn nhân phải chuyển khoản theo hướng dẫn. Đây là một chiêu trò quen thuộc của nhiều vụ lừa đảo trên mạng xã hội thời gian qua.

Ngay sau khi sự việc được chia sẻ, NTK Đỗ Mạnh Cường cũng chính thức lên tiếng trên Facebook cá nhân để cảnh báo. Anh khẳng định:

“Không bao giờ chủ động nhắn tin cho ai kêu đào tạo rồi kêu chuyển tiền lệ phí này nọ. Tất cả tin nhắn nào từ kênh của Đỗ Mạnh Cường kêu chuyển tiền đều là lừa đảo. Đang có người mạo danh kênh TikTok của Đỗ Mạnh Cường để kêu nhiều người chuyển tiền. Mọi người đề phòng cẩn thận nhé".

Trước tình trạng các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, cả NTK Đỗ Mạnh Cường lẫn Louis Phạm đều nhấn mạnh một thông điệp không nên tin tưởng những lời mời mọc quá dễ dàng và tuyệt đối không chuyển khoản cho người lạ. Thay vào đó, hãy kiểm chứng thông tin qua nhiều kênh chính thống hoặc liên hệ trực tiếp để tránh “tiền mất tật mang”.