Louis Phạm ngày càng sexy táo bạo, netizen tranh cãi

Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ vòng 1, Louis Phạm (hay còn được biết đến là cựu VĐV TDDC Phạm Như Phương) đang dần khẳng định phong cách hot girl gợi cảm gây sốt trên mạng xã hội. Cô nàng liên tục xuất hiện với phong cách sexy táo bạo. Không cần váy áo cầu kỳ, cô nàng vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý nhờ body chuẩn chỉnh, thần thái tự tin và gu thời trang cực cuốn.

Trong video được chính chủ đăng tải mới đây, Louis Phạm diện một chiếc bodycon ôm sát, khéo léo khoe trọn vòng eo săn chắc cùng đường cong nóng bỏng. Cô nàng vừa di chuyển vừa thả dáng nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người xem khó rời mắt. Cách Louis Phạm chủ động vén mái tóc dài buông xõa để khoe vòng một căng đầy sexy, cùng biểu cảm tự nhiên khiến netizen rần rần bàn luận. Người khen cô nàng nổi bật khí chất quyến rũ và nữ tính, người lại lo phản cảm vì cách khoe body lộ liễu. Vẫn là hot girl "thị phi", chỉ vài giây ngắn ngủi, Louis Phạm cũng đủ khiến netizen phải tranh cãi vì mình.

Không dừng lại ở đó, loạt ảnh check-in với tank top xám tiếp tục chứng minh Louis Phạm đang ngày càng táo bạo hơn trong phong cách. Outfit đơn giản nhưng ôm sát, tôn lên làn da sáng cùng vòng một đầy đặn, kết hợp với lối makeup ngọt ngào và ánh mắt hút hồn đã biến hình ảnh thường nhật trở thành điểm nhấn.

Có thể thấy, sự sexy của Louis Phạm không chỉ đến từ trang phục cắt xẻ khéo léo mà còn nằm ở thần thái tự tin, dám thể hiện bản thân. Chính điều này đã giúp cô nàng xây dựng được dấu ấn riêng - một hình tượng gợi cảm, táo bạo nhưng không phản cảm, đủ sức "đốt cháy" mọi ánh nhìn mỗi lần xuất hiện.



