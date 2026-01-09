Louis Phạm không cần hở bạo vẫn xinh hết nấc, cực tình bên bạn trai Việt kiều bất chấp loạt drama

Thời gian gần đây, cựu hotgirl TDDC Phạm Như Phương (Louis Phạm) bỗng dính loạt drama như việc nối lại tình bạn với hot TikToker từng thân nhưng cũng từng lên livestream "bóc phốt" lẫn nhau, hay cách cô nàng lên tiếng về tin đồn tình cảm của chị gái ruột gây xôn xao cõi mạng. Giữa lúc mạng xã hội vẫn bàn luận không ngớt, Louis Phạm vẫn khiến netizen trầm trồ khi tung bộ ảnh quá xinh và quá tình ở trời Tây. Không cần váy áo cắt xẻ hay phong cách sexy thường thấy, nàng hot girl xuất hiện trong loạt ảnh mùa đông với style kín đáo, sang chảnh nhưng vẫn cuốn mắt tuyệt đối - đặc biệt là khi sánh đôi bên bạn trai Việt kiều.

Trong bộ ảnh chụp giữa khung cảnh phủ đầy tuyết trắng, Louis Phạm chọn outfit tông trung tính với áo cổ lọ trắng, quần tối màu và áo khoác lông dày, vừa giữ ấm vừa tôn trọn visual sắc sảo. Mái tóc vàng buông nhẹ, lối makeup trong veo giúp tổng thể của cô nàng nhìn đúng kiểu "hot girl mùa đông" - nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật.

Không chỉ ghi điểm nhờ ngoại hình, Louis Phạm còn khiến dân tình tan chảy bởi những khoảnh khắc cực ngọt bên bạn trai. Từ cái nắm tay dạo bước giữa trời tuyết, hành động chỉnh tai nghe cho nhau cho đến khoảnh khắc được bạn trai bế gọn trong vòng tay, tất cả đều toát lên vibe yêu đương hạnh phúc, bình yên đến lạ. Loạt ảnh như một lời khẳng định ngầm: Louis Phạm đang tận hưởng cuộc sống sang chảnh bên bạn trai Việt kiều, bất chấp những ồn ào.

Dưới phần bình luận, nhiều người không tiếc lời khen: "Không cần hở vẫn đẹp xuất sắc", "Visual này đúng là sinh ra để mặc đồ mùa đông", hay "Cứ yêu đương hạnh phúc thế này là đủ đáp trả mọi thị phi rồi"...

Ảnh: IGNV