Mới đây, cựu VĐV TDDC Phạm Như Phương (nickname Louis Phạm) gây chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc "lên đồ" dạo phố khiến netizen khó rời mắt. Chỉ cần hai bộ váy đỏ, Louis đã khiến cả cõi mạng bàn luận xôn xao với body cực phẩm, thần thái sang chảnh và khí chất chẳng khác gì đang catwalk giữa thủ đô.

Trong clip, Louis Phạm diện hai thiết kế đỏ rực: một chiếc đầm ôm body tôn triệt để đường cong "vòng nào ra vòng nấy", và một mẫu váy dạ hội bất đối xứng có phần tà bay nhẹ theo từng bước chân. Không cần hiệu ứng cầu kỳ, chỉ với ánh nắng chiều và vài bước sải tự tin, cô nàng đã chiếm trọn spotlight - đúng kiểu "đi bộ thôi cũng như dự sự kiện thảm đỏ".

Điều khiến người xem thích thú hơn cả là thần thái của Louis: ánh mắt lạnh, biểu cảm kiêu kỳ và dáng đi tự tin như một người mẫu chính hiệu. Không ít người đùa rằng "Louis mà cao thêm 5cm nữa là đủ tiêu chuẩn thi hoa hậu luôn rồi!", hay "năng lượng main character (nhân vật chính) bùng nổ, nhìn là muốn follow liền", "Ghét cũng không thể chê nhan sắc này", "Ngày càng đẹp"...

Không chỉ gây chú ý vì vóc dáng nuột nà và gu thời trang sang chảnh, Louis Phạm còn thể hiện phong cách sống hiện đại, yêu bản thân và biết cách tỏa sáng theo cách riêng. Giữa một rừng hot girl cùng đam mê váy áo, Louis vẫn giữ cho mình dấu ấn rất riêng: tự tin, quyến rũ, không ngần ngại theo đuổi hình ảnh sexy, quyến rũ.

Có lẽ chính vì thế mà netizen mới đồng loạt thừa nhận: "Thiếu mỗi chiều cao là thi hoa hậu được luôn" - và câu nói ấy nghe chừng lại chẳng hề là lời khen xã giao chút nào!



