Louis Phạm gây sốt với body ngày càng sexy, tất cả nhờ "dao kéo" vòng một

Trong loạt ảnh mới nhất, Louis Phạm khoe trọn vẻ quyến rũ sắc lạnh với visual đậm chất high-fashion. Làn da mịn màng, sống mũi thon và thần thái lạnh lùng giúp cô nàng nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đặc biệt, layout trang điểm mắt mèo sắc sảo và mái tóc vàng bạch kim buộc cao càng làm tổng thể thêm phần "búp bê nhưng phiên bản trưởng thành".

Diện thiết kế tông đen ôm sát cơ thể, Louis Phạm khéo léo tôn triệt để ba vòng nóng bỏng. Tỉ lệ cơ thể săn chắc, đôi chân thon thả cùng bờ vai gọn gàng tạo nên vibe sexy nhưng không phô trương, gợi cảm theo cách chủ động và tự tin. Đặc biệt là vòng một đầy đặn sau ca phẫu thuật thẩm mỹ trước đó, giúp Louis Phạm càng thoải mái diện những outfit ôm dáng.

Ở một set đồ khác, cô nàng đổi sang tank top đen và quần short trắng - outfit tối giản nhưng lại tôn dáng tuyệt đối. Vóc dáng nuột nà cùng làn da glowy khiến cô nàng trông như bước ra từ một shoot hình thời trang đường phố tại Thái Lan.

Không cần tạo dáng phức tạp, Louis Phạm chỉ cần đứng nhẹ một góc, nghiêng đầu hoặc nhìn thẳng máy là đã đủ để tạo ra một visual có chiều sâu. Bối cảnh đèn đường, ánh sáng neon lung linh càng khiến vẻ đẹp của cô thêm phần nổi bật - vừa hiện đại, vừa có chút bí ẩn.

Ngay khi loạt ảnh được chia sẻ, cư dân mạng lập tức "bùng nổ" phản ứng: "Body đỉnh thật sự, kiểu sexy mà không bị lố", "Phẫu thuật vòng một quá đúng đắn", "Vibe sang đến mức tưởng chụp lookbook cho brand lớn", "Tóc vàng và makeup kiểu này hợp dã man luôn!", "Quyến rũ thật"...

Có thể nói, Louis Phạm đang là một trong những gương mặt TikToker theo đuổi phong cách sexy táo bạo nhưng giữ được sự tinh tế. Mỗi lần cô nàng này xuất hiện lại khiến cư dân mạng phải bàn tán không ngớt.



