Louis Phạm diện bikini đỏ bốc lửa, body "cháy" hơn cả thời tiết mùa hè, tình tứ bên bạn trai Việt kiều

Mạng xã hội đang "nóng rần rần" khi Louis Phạm (tên thật Phạm Như Phương) – cựu VĐV thể dục dụng cụ tung loạt ảnh bikini đỏ bốc lửa trên bãi biển về đêm.

Trong khung hình, Louis Phạm khoe trọn vóc dáng săn chắc, vòng eo con kiến cùng làn da mịn màng. Bộ bikini chất liệu bóng càng làm nổi bật đường cong nóng bỏng, giúp cô nàng trở thành tâm điểm giữa không gian lung linh của biển đêm. Thần thái tự tin, ánh mắt quyến rũ cùng những pose dáng chuyên nghiệp khiến netizen không thể rời mắt.

Body cực nuột nà, sexy của Louis Phạm khiến dân tình không thể rời mắt

Điều khiến dân tình chú ý hơn cả là sự xuất hiện của một chàng trai bên cạnh Louis Phạm. Cả hai có những khoảnh khắc thân mật, từ ôm eo tình tứ đến nắm tay dạo bước trên cát. Đây chính là bạn trai Việt kiều mà Louis Phạm mới quay lại sau thời gian chia tay.

Louis Phạm tình tứ bên bạn trai

Sau khi "gương vỡ lại lành" cặp đôi thoải mái xuất hiện cùng nhau và hành động thân mật của cặp đôi yêu nhau. Sau một thời gian khá im ắng hậu tin đồn chia tay, Louis Phạm hiện đang trở lại mạnh mẽ cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Không chỉ gây bão mạng với loạt ảnh "yêu lại từ đầu" cùng bạn trai cũ, cô nàng còn liên tục xuất hiện trên TikTok với những video biến hình, khoe outfit "cháy máy".