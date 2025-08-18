Louis Phạm bị bạn trai Việt kiều giẫm váy, "vồ ếch" trên sân khấu, "đàng trai" thẳng lưng bỏ đi gây tranh cãi

Sàn diễn thời trang vốn dĩ luôn tiềm ẩn những khoảnh khắc bất ngờ, nhưng hiếm ai nghĩ tình huống "dở khóc dở cười" lại rơi đúng vào Louis Phạm - cựu VĐV TDDC nay chuyển hướng làm TikToker đang được chú ý trên MXH.

Trong một show diễn mới đây, Louis Phạm xuất hiện đầy tự tin trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, sải bước bên cạnh bạn trai Việt kiều. Hot girl TDDC diện chiếc váy đỏ rực, thiết kế ôm sát thân trên với phần vai trần, điểm nhấn là những lớp vải xếp tầng mềm mại chảy dài từ ngực xuống chân, tạo nên vẻ kiêu sa và quyến rũ. Trong khi đó, bạn trai của cô diện một bộ áo choàng dài cùng tông đỏ, phong cách hiện đại với các chi tiết ánh kim tinh tế, toát lên vẻ lịch lãm và mạnh mẽ. Cả hai bước đi dứt khoát, thần thái bừng sáng, dù ít kinh nghiệm catwalk nhưng vẫn đầy tự tin và hoà hợp.

Tuy nhiên, khi cả hai cùng hộ ngộ tại sân khấu chính, sự cố bất ngờ xảy ra: phần đuôi váy dài thướt tha của Louis bị chính bạn trai mình vô tình giẫm trúng. Chỉ một khoảnh khắc, người đẹp mất thăng bằng và ngã ngay trên sân khấu, khiến khán giả xôn xao.

Louis Phạm gặp sự cố "vồ ếch" khi trình diễn thời trang cùng bạn trai Việt kiều

Điều khiến sự việc được bàn tán nhiều hơn không nằm ở cú "vồ ếch" của Louis, mà là thái độ của "thủ phạm". Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng anh chàng sẽ lập tức cúi xuống đỡ bạn gái, nam Việt kiều lại chọn cách… đi thẳng về phía trước, bỏ mặc Louis loay hoay tự chống tay đứng dậy. Khoảnh khắc này nhanh chóng lọt vào ống kính khán giả và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Nhiều bình luận bày tỏ sự thương cảm cho Louis Phạm, cho rằng tình huống này là một trong những "tai nạn nghề nghiệp" đáng nhớ nhất của cô nàng. "Ngã là chuyện bình thường, nhưng người bên cạnh không một chút phản ứng thì lại đáng nói hơn" - một netizen để lại bình luận. Thậm chí, có khán giả còn thẳng thắn chỉ trích bạn trai Louis vì cho rằng anh thiếu tinh tế, ít nhất cũng nên dừng lại để xem bạn gái có ổn không.

Sau màn giẫm váy khiến bạn gái "vồ ếch", bạn trai Louis Phạm lại thẳng lưng đi tiếp khiến netizen tranh cãi

Dẫu vậy, vẫn có ý kiến cho rằng nam Việt kiều có thể quá bối rối trên sân khấu, không kịp phản ứng, và mọi người đang "khắt khe" quá mức. Bởi lẽ, việc đứng trên sàn catwalk với hàng trăm ánh mắt theo dõi không hề dễ dàng, sự lúng túng là điều khó tránh khỏi.

Về phần mình, Louis Phạm được khen ngợi vì bản lĩnh khi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười rạng rỡ để hoàn thành nốt phần trình diễn. Khoảnh khắc này cho thấy sự chuyên nghiệp của nữ TikToker, dù gặp sự cố vẫn giữ thần thái và không để show diễn bị gián đoạn.

Hiện tại, đoạn clip ghi lại cú ngã "vồ ếch" của Louis Phạm và thái độ của bạn trai Việt kiều vẫn đang là chủ đề nóng. Netizen vừa thương vừa buồn cười, gọi đây là "pha catwalk nhớ đời". Chính chủ Louis Phạm sau show diễn cũng vui vẻ chia sẻ lại và còn đùa vui: "Anh áo đỏ nào giẫm lên váy tôi. Chuẩn bị tinh thần đi".



