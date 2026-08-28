Lời “tỏ tình” của đại gia thế giới & quyết tâm từ ông lớn V.League

Hà Nội FC, thế lực từng thống trị V.League nhiều năm, khởi đầu mùa giải mới bằng một hợp đồng đáng chú ý với adidas và quyết tâm tìm lại ngai vương.

Lời “tỏ tình” của đại gia thế giới

Trong bóng đá hiện đại, một thương hiệu thể thao toàn cầu lựa chọn đồng hành với một CLB không đơn thuần là câu chuyện về những bộ trang phục thi đấu. Đó còn là sự công nhận về vị thế, hình ảnh và tiềm năng của đội bóng ấy. Vì thế, việc adidas hợp tác với Hà Nội FC mang một ý nghĩa đặc biệt.

Ngày 28/8, adidas Việt Nam chính thức công bố quan hệ đối tác với Hà Nội FC, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu thể thao toàn cầu này trở thành đối tác tài trợ trang phục của một CLB bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam. Hai bên đồng thời giới thiệu bộ sưu tập áo đấu mùa giải mới, lấy cảm hứng từ hành trình 20 năm của đội bóng Thủ đô.

Đáng chú ý hơn cả là cách adidas nhìn về Hà Nội FC. Trong quá trình làm việc, đại diện thương hiệu từng chia sẻ một câu nói rất dễ khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy tự hào: “Mỗi khi nghĩ tới Việt Nam, chúng tôi đều nghĩ tới Thủ đô Hà Nội đầu tiên. Và mỗi khi nghĩ đến bóng đá Hà Nội, chúng tôi nghĩ ngay đến Hà Nội FC”.

Đó chẳng khác nào một lời “tỏ tình”.

Nhưng đây không phải lời tỏ tình được nói ra cho đẹp câu chuyện hợp tác. Hà Nội FC có đủ những giá trị để adidas đặt niềm tin. Hai thập kỷ hình thành và phát triển đã biến đội bóng Thủ đô thành một trong những biểu tượng lớn của bóng đá Việt Nam. 6 chức vô địch V.League, 3 Cúp Quốc gia và 5 Siêu Cúp Quốc gia là bộ sưu tập danh hiệu đủ sức nói lên tất cả.

Hà Nội FC từng có một giai đoạn mà nhắc đến cuộc đua vô địch V.League gần như đồng nghĩa với việc nhắc đến họ. Đội bóng Thủ đô sở hữu nền tảng đào tạo trẻ tốt, lực lượng có chiều sâu, bản sắc chuyên môn và đặc biệt là khả năng sản sinh những cầu thủ đủ sức góp mặt ở các cấp độ đội tuyển quốc gia. Bởi vậy, adidas không chỉ tìm đến một CLB có tên tuổi. Họ tìm đến một thương hiệu bóng đá đã được xây dựng qua 20 năm.

Và ở chiều ngược lại, Hà Nội FC cũng hiểu rằng đây là một bước tiến quan trọng về hình ảnh. Đại diện CLB khẳng định mối hợp tác không đơn thuần là thay đổi thương hiệu xuất hiện trên áo đấu, mà còn hướng tới việc nâng cao các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, từ hình ảnh, trang phục thi đấu, tập luyện, phát triển thương hiệu cho tới đưa sản phẩm chính hãng đến gần người hâm mộ hơn. Nói cách khác, đây không chỉ là một chiếc áo mới. Đó có thể là lời tuyên bố về một Hà Nội FC mới.

Quyết tâm từ ông lớn V.League

Nếu adidas đã gửi đến Hà Nội FC một lời “tỏ tình”, thì đội bóng Thủ đô cũng cần đáp lại bằng thứ ngôn ngữ thuyết phục nhất của bóng đá: danh hiệu. Trong lễ xuất quân mùa giải 2026/27, đội trưởng Văn Quyết thể hiện rất rõ tham vọng khi nhấn mạnh mong muốn giành chức vô địch để xứng đáng với mối hợp tác cùng adidas.

Thông điệp ấy có lẽ cũng phản ánh đúng điều mà Hà Nội FC đang cần. Bởi với một đội bóng từng 6 lần vô địch V.League, vị trí cạnh tranh danh hiệu không thể được xem là mục tiêu quá xa vời. Hà Nội FC có quyền đặt ra những chuẩn mực cao nhất cho chính mình.

Trên thế giới, adidas thường gắn tên tuổi với những CLB hàng đầu. Khi thương hiệu này lựa chọn Hà Nội FC, chắc chắn họ cũng nhìn thấy ở đội bóng Thủ đô hình ảnh của một ông lớn bóng đá Việt Nam. Và một ông lớn thì không thể hài lòng quá lâu với việc đứng ngoài cuộc đua vô địch.

Những mùa giải gần đây, Hà Nội FC không còn duy trì được vị thế thống trị như trước. Thành tích ở các giải quốc nội chưa thực sự tương xứng với truyền thống và tiềm lực của đội bóng. Có những nguyên nhân chuyên môn, cũng có những yếu tố "nhạy cảm" khác tác động đến hành trình của họ.

Nhưng bóng đá luôn cho các đội bóng cơ hội làm lại. Mùa giải 2026/27 có thể là một điểm khởi đầu như vậy. Hà Nội FC bước vào mùa giải mới với HLV Harry Kewell trên băng ghế huấn luyện. Ban huấn luyện hướng tới việc xây dựng lối chơi, nâng cao tính cạnh tranh trong đội hình và tạo sự cân bằng giữa kinh nghiệm với sức trẻ. Đó là những nền tảng cần thiết nếu Hà Nội FC thực sự muốn trở lại đường đua.

Quan trọng hơn, đội bóng Thủ đô lúc này có một động lực rất đặc biệt: họ cần chứng minh rằng vị thế mà adidas nhìn thấy vẫn còn nguyên giá trị. Một danh hiệu V.League sẽ là câu trả lời đẹp nhất. Không chỉ cho adidas, mà còn cho chính người hâm mộ Hà Nội FC. Bởi bóng đá Việt Nam cũng đang bắt đầu nhớ hình ảnh Hà Nội FC nâng cúp.

Có một thời, đội bóng Thủ đô là chuẩn mực của V.League. Những cuộc đua vô địch thường xuyên có bóng dáng của họ. Những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam cũng nhiều lần trưởng thành, phát triển và đóng góp cho đội tuyển quốc gia từ Hà Nội FC.

Ở cấp độ đội tuyển, dấu ấn ấy tiếp tục được thể hiện. Tại ASEAN Cup 2026, những cái tên trưởng thành từ hệ thống bóng đá Hà Nội, đã và đang khoác áo Hà Nội FC tiếp tục góp phần vào hành trình thành công của bóng đá Việt Nam. Đó là lý do Hà Nội FC không chỉ có trách nhiệm với riêng một CLB. Họ còn là một phần quan trọng của bóng đá Thủ đô và bóng đá Việt Nam.

Vì thế, sự trở lại của Hà Nội FC ở cuộc đua vô địch V.League, nếu xảy ra, sẽ không chỉ làm cuộc cạnh tranh hấp dẫn hơn. Nó còn giúp giải đấu tìm lại hình ảnh của một trong những thế lực lớn nhất lịch sử.

adidas đã chìa tay. Hà Nội FC đã đáp lại bằng tham vọng. Giờ là lúc đội bóng Thủ đô biến lời “tỏ tình” ấy thành một mối quan hệ có ý nghĩa lâu dài bằng thành tích trên sân cỏ. Bởi với một ông lớn như Hà Nội FC, một bộ áo đấu đẹp có thể tạo ra sự háo hức, một đối tác lớn có thể tạo thêm động lực, nhưng chỉ những chiếc cúp mới thực sự khẳng định vị thế.

Và nếu mùa giải 2026/27 chứng kiến Hà Nội FC trở lại ngai vương, câu chuyện sẽ càng đẹp hơn: một đại gia thể thao thế giới tìm đến một ông lớn bóng đá Việt Nam, rồi chính ông lớn ấy đáp lại bằng thứ mà tất cả cùng chờ đợi. Chức vô địch.