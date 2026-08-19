Lời than vãn của HLV tuyển Thái & mối lo có thật cho ĐT Việt Nam

HLV Hudson chia sẻ sau thất bại 1-2 trước Singapore rằng các học trò gặp vấn đề thể lực. Đây cũng là cảnh báo với ĐT Việt Nam.

HLV Hudson thừa nhận thể lực là một trong những nguyên nhân khiến tuyển Thái Lan thất bại 1-2 trước Singapore ở bán kết lượt về. Đây cũng là vấn đề mà ĐT Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm trước trận đấu với Malaysia, khi khoảng cách giữa hai lượt trận chỉ là 3 ngày.

“Chúng tôi phải thi đấu liên tục ba ngày một trận. Trong hoàn cảnh này, rất khó để xây dựng thứ bóng đá mà chúng tôi muốn”, HLV Hudson chia sẻ sau trận đấu.

Lời than vãn của HLV tuyển Thái Lan không phải không có cơ sở. Lịch thi đấu bán kết ASEAN Hyundai Cup 2026 đặt ra thử thách lớn về thể lực cho cả Thái Lan và Việt Nam, đặc biệt khi hai đội đều phải di chuyển sau trận lượt đi để trở về sân nhà đá lượt về.

Lợi thế sân nhà cũng đi kèm cái giá

Việc được chơi trận bán kết lượt về trên sân nhà rõ ràng mang đến lợi thế đáng kể cho Thái Lan và Việt Nam. Sau 90 phút lượt đi, hai đội có thể trở về sân nhà, nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả và chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu quyết định tấm vé vào chung kết.

Tuy nhiên, lợi thế đó cũng đi kèm một bất lợi ít được nhắc đến: vấn đề phục hồi thể lực. Khoảng nghỉ giữa vòng bảng và bán kết tương đối dài nên cả bốn đội gần như có đủ thời gian để hồi phục sau chặng đường vòng bảng. Nhưng khi bước vào bán kết, câu chuyện hoàn toàn khác.

Thái Lan và Việt Nam phải trải qua hai chuyến bay cùng một trận đấu trong quãng thời gian rất ngắn. Trong khi đó, Singapore và Malaysia chỉ phải trải qua một chuyến bay và một trận đấu trước khi bước vào trận bán kết còn lại.

Sự khác biệt tưởng như nhỏ nhưng có thể trở nên rất đáng kể khi hai lượt bán kết chỉ cách nhau đúng 3 ngày. Một cầu thủ có thể hoàn thành tốt 90 phút ở lượt đi nhưng chưa chắc đạt trạng thái thể lực tốt nhất khi bước vào lượt về. Đặc biệt, những đội có lối chơi đòi hỏi cường độ vận động cao, pressing liên tục hoặc chuyển trạng thái nhanh sẽ càng chịu ảnh hưởng nếu quá trình hồi phục không được đảm bảo.

Thái Lan là lời cảnh báo cho Việt Nam

Thất bại của Thái Lan trước Singapore cho thấy vấn đề này không chỉ tồn tại trên lý thuyết. Đội bóng của HLV Hudson đã có lợi thế sân nhà ở lượt về nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thất bại 1-2. Khi thể lực không ở trạng thái tốt nhất, khả năng duy trì cường độ, tốc độ xử lý và sự tập trung trong những thời điểm quyết định đều có thể suy giảm.

Đây chính là điều ĐT Việt Nam cần tránh. HLV Kim Sang-sik chắc chắn hiểu rằng trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình không đơn thuần là câu chuyện chiến thuật. Sau trận lượt đi trên sân Malaysia, các cầu thủ Việt Nam sẽ phải nhanh chóng di chuyển trở về, hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu quyết định chỉ vài ngày sau đó.

Nếu không có sự tính toán hợp lý về nhân sự, việc sử dụng những cầu thủ đã phải thi đấu với cường độ cao ở lượt đi có thể trở thành vấn đề.

ĐT Việt Nam càng cần thận trọng bởi Malaysia là đội bóng có nền tảng thể lực tốt và thường tạo ra sức ép lớn trong những khoảng thời gian nhất định của trận đấu. Nếu các cầu thủ Việt Nam không đạt trạng thái sung sức, lợi thế sân nhà có thể bị giảm đáng kể.

Không chỉ là câu chuyện của riêng HLV Kim Sang-sik

Trong hoàn cảnh này, khả năng xoay tua và sử dụng nhân sự của HLV Kim Sang-sik sẽ đóng vai trò rất quan trọng.

Một đội bóng muốn tiến sâu ở giải đấu ngắn ngày không thể chỉ dựa vào 11 cầu thủ đá chính. Những phương án thay người, khả năng phân bổ sức lực và việc lựa chọn thời điểm tăng tốc đều có thể quyết định kết quả.

Thất bại của Thái Lan trước Singapore vì thế có thể xem như một lời cảnh báo trực tiếp dành cho ĐT Việt Nam.

Được đá lượt về trên sân nhà là lợi thế lớn, nhưng lợi thế ấy không tự động biến thành chiến thắng. Sau một trận lượt đi căng thẳng, quãng thời gian chỉ 3 ngày để hồi phục là rất ngắn.

ĐT Việt Nam cần tận dụng tối đa lợi thế Mỹ Đình, nhưng đồng thời phải tính toán thật kỹ bài toán thể lực. Nếu làm tốt điều đó, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có thể bước vào lượt về với trạng thái tốt nhất. Ngược lại, nếu để vấn đề thể lực trở thành điểm yếu, lợi thế sân nhà chưa chắc đủ để đảm bảo một kết quả thuận lợi.

Thái Lan vừa trải qua điều đó trước Singapore. Và ĐT Việt Nam cần tránh để câu chuyện tương tự lặp lại ở Mỹ Đình.

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