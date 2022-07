Lời nhắn của chiến binh lão luyện và điểm tựa đặc biệt cho Quang Hải tại châu Âu

Lời nhắn của đội trưởng

"Đội trưởng Antoine Batisse và tân binh Quang Hải của chúng ta cuối cùng đã gặp lại nhau trên sân tập của Pau FC", trang mạng xã hội của công ty đại diện cầu thủ MYG Invest đăng bài sau buổi tập đầu tiên của Quang Hải cùng đội bóng mới. Bên dưới bài đăng này, Antoine Batisse - một cầu thủ vốn mỗi năm chỉ đăng vài bài trên trang cá nhân - đã bình luận bằng 2 biểu tượng mang ý nghĩa: Cố gắng lên nào!

Antoine Batisse (ngoài cùng bên phải) và Quang Hải đều có mối liên hệ với MYG Invest.

Trong làng bóng đá Pháp, Pau FC được tờ báo La Republique des Pyrenees ví như một "cậu bé". Bởi đội bóng này dù được thành lập đã lâu nhưng mãi tới năm 2020 mới lần đầu được hưởng hương vị Ligue 2. Không ít cầu thủ coi Pau FC như một điểm trung chuyển, một bệ phóng để tìm kiếm những bản hợp đồng hậu hĩnh hơn. Ở đội bóng như vậy, Antoine Batisse là trường hợp đặc biệt.

Gia nhập CLB từ năm 2018, Antoine Batisse hiện là một trong ba cầu thủ có thâm niêm nhất. Trước khi đến với Pau FC, trung vệ 27 tuổi từng có những thời điểm thi đấu ở tận hạng Tư của Pháp để duy trì sự nghiệp. Với những nỗ lực vượt bậc, Antoine Batisse đã cùng với Pau FC thăng hạng lên Ligue 2 và trụ hạng thành công bất chấp ngân sách thuộc vào hàng thấp nhất giải.

Antoine Batisse đã cùng Pau FC thăng hạng lên Ligue 2 vào năm 2020.

Ở sân Nouste Camp lúc này, Antoine Batisse có uy tín lớn và được ban huấn luyện cũng như người hâm mộ rất tin tưởng. Trung vệ người Pháp hiện đang được đại diện bởi MYG Invest - đơn vị đã có những hỗ trợ cho Quang Hải trong quá trình ký hợp đồng với Pau FC. Mối liên hệ đặc biệt này sẽ giúp Antoine Batisse hiểu hơn về Quang Hải và đưa ra những lời khuyên bổ ích trên con đường hoà nhập với môi trường bóng đá Pháp.





Đội ngũ bên cạnh Quang Hải

Trước khi đến với nước Pháp, ông Nguyễn Đắc Văn - người đại diện của Quang Hải - đã trao đổi với hàng loạt đội bóng khác nhau từ Nhật Bản, Áo rồi đến Tây Ban Nha. Với bất cứ lời đề nghị nào, phía Quang Hải đều phải đánh giá trên nhiều khía cạnh.

Phương án Nhật Bản bị từ chối do Quang Hải luôn muốn đến châu Âu và người đại diện Đắc Văn không muốn Hải "con" phải chịu áp lực so sánh với Chanathip Songkrasin. Phương án đến Áo cũng bị gạch bỏ vào phút chót do tại đây cơ hội ra sân của Quang Hải không được đảm bảo. Thêm nhiều lần cân nhắc nữa cho đến khi cái tên Pau FC xuất hiện và chinh phục được Quang Hải.

Ngày Quang Hải đến thành phố miền nam nước Pháp để thực hiện kiểm tra y tế, có hẳn một đội ngũ từ MYG Invest sát cánh với anh. Mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch và ngay buổi chiều theo giờ địa phương, Hải "con" đã tươi cười chụp ảnh với chiếc áo số 19 của Pau FC.

Quang Hải và đội ngũ hỗ trợ.

Tại Pháp, MYG Invest là công ty đại diện có tiếng tăm nhất định khi đại diện cho 29 cầu thủ ở nhiều đội bóng khác nhau. Những công ty đại diện đóng vai trò quan trọng trong nền bóng đá Pháp, nơi có rất nhiều cầu thủ từ nước ngoài tìm đến lập nghiệp.

Có một nhận xét về hiện trạng tại giải đấu: "Phần lớn cầu thủ đều sẽ nói: 'Hãy gọi cho đại diện của tôi' khi được liên hệ. Có những cầu thủ có thể không biểu đạt được đúng ý định của mình với CLB hoặc chưa thể nắm được hết thông tin. Và khi ấy, vai trò của người đại diện rất quan trọng".

Một trong những người được MYG Invest cử đi cùng Quang Hải là Guillaume Rippert. Guillaume Rippert có 15 năm thi đấu chuyên nghiệp, từng 2 lần vô địch Ligue 2 và khoác áo U21 Pháp.

Với một đội ngũ lo liệu chu toàn, Quang Hải sẽ không cần phải bận tâm nhiều vào những chuyện bên lề mà chỉ tập trung vào chuyên môn bóng đá, đó cũng chính là điều ông Đắc Văn luôn mong muốn.

Người đại diện Nguyễn Đắc Văn và Quang Hải

Những buổi tập đầu tiên trên đất Pháp chứng kiến cố gắng hoà nhập lớn đến từ Quang Hải. Tiền vệ người Hà Nội vừa quyết tâm đáp ứng được những bài tập thể lực kiểu châu Âu, vừa tranh thủ thể hiện các phẩm chất kỹ thuật đã làm nên thương hiệu. Hải "con" cũng đã quen hơn với việc trao đổi bằng tiếng Pháp trên sân.

Hi vọng rằng, sự nỗ lực từ nhiều phía sẽ tạo ra "thiên thời-địa lợi-nhân hoà", giúp Quang Hải đạt được mục tiêu đặt ra tại Pau FC.

