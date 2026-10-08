Lời ngạo mạn của ngôi sao Indonesia & màn toát mồ hôi hột trước 10 cầu thủ Thái Lan

Thật ngạc nhiên là Justin Hubner có thể thốt lên những lời như vậy, sau khi Indonesia của anh này toát mồ hôi hột trước 10 cầu thủ Thái Lan, rồi vô địch trên loạt luân lưu may rủi.

Sau khi cùng Indonesia lên ngôi tại FIFA ASEAN Cup 2026, hậu vệ Justin Hubner đã có một phát biểu đầy tự tin, thậm chí có phần ngạo mạn:

“Đây là Indonesia, và tôi sẽ nói với họ một lần nữa: Họ không còn ở cùng đẳng cấp với chúng tôi nữa. Chúng tôi mới là những vị vua thực sự. Danh hiệu vô địch cùng phong độ áp đảo vừa qua chính là minh chứng rõ ràng nhất”.

Đúng là Indonesia đã đăng quang một cách ấn tượng và sở hữu lực lượng rất mạnh, nhưng để từ đó kết luận rằng phần còn lại của Đông Nam Á đã "không còn cùng đẳng cấp" thì có lẽ Justin Hubner đã đi hơi xa.

Bởi nếu nhìn lại hành trình vô địch của Indonesia, chính đội bóng này cũng không ít lần phải sống trong những khoảnh khắc thót tim. Đặc biệt, ở trận chung kết, Indonesia còn phải toát mồ hôi hột trước một Thái Lan chỉ còn 10 người để rồi giải quyết danh hiệu trên chấm luân lưu may rủi.

Indonesia rất mạnh, nhưng chưa phải không thể bị đánh bại

Trước hết, phải thừa nhận một cách công bằng rằng Indonesia thực sự rất mạnh tại FIFA ASEAN Cup 2026, đặc biệt khi họ triệu tập được lực lượng tốt nhất. Những con số không biết nói dối: Indonesia có 2 chiến thắng, 1 trận hòa, ghi tới 11 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần ở vòng bảng. Đó là thành tích đủ để cho thấy đội bóng xứ Vạn đảo đang sở hữu chất lượng đáng nể, với chiều sâu đội hình tốt và khả năng duy trì cường độ thi đấu cao. Nếu Hubner tự hào về sức mạnh của đội tuyển Indonesia, điều đó hoàn toàn có cơ sở.

Trận đấu với Malaysia là một ví dụ tiêu biểu cho bản lĩnh của Indonesia. Họ phải chơi thiếu người từ phút 37 nhưng vẫn giữ được tỷ số 0-0, thậm chí tạo ra không ít cơ hội để có thể giành chiến thắng. Trong hoàn cảnh bị đặt vào thế khó, Indonesia vẫn cho thấy khả năng phòng ngự, tổ chức lối chơi và tinh thần chiến đấu rất đáng nể. Đó là màn trình diễn mà bất kỳ đội bóng nào cũng có thể tự hào, và rõ ràng Indonesia không phải một nhà vô địch "ăn may".

Justin Hubner cho rằng Indonesia đã "vô đối" ở Đông Nam Á.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: mạnh không đồng nghĩa với vượt trội hoàn toàn. Indonesia phải chơi thiếu người trước Malaysia cũng là hệ quả từ chính những vấn đề của họ, và sau cùng trận đấu vẫn kết thúc với tỷ số 0-0. Một trận hòa đáng khen không thể tự nhiên biến thành bằng chứng cho việc Indonesia đã bỏ xa Malaysia về đẳng cấp. Nếu đã muốn tuyên bố mình là "vua thực sự", có lẽ Hubner cũng nên nhìn thẳng vào những thời điểm mà đội bóng của anh chưa thể áp đảo đối thủ.

Thậm chí, tấm vé vào chung kết của Indonesia cũng có một câu chuyện đáng bàn. Indonesia và Malaysia bằng điểm, bằng hiệu số và chỉ hơn nhau đúng 1 bàn thắng, khi Indonesia được hưởng khoảng thời gian bù giờ kéo dài từ 2 phút lên tới 7 phút. Bàn thắng trong những phút cuối giúp Indonesia giành lợi thế và tiến vào trận chung kết, nhưng chính diễn biến ấy cho thấy cuộc đua giữa hai đội sít sao đến mức nào. Một đội bóng thực sự bỏ xa phần còn lại của khu vực sẽ không cần phải bước qua vòng bảng trong một cuộc đua căng thẳng tới từng bàn thắng như vậy.

Đến chung kết, Indonesia cũng là đội phải "toát mồ hôi"

Nếu muốn tìm bằng chứng rõ nhất cho việc Indonesia chưa thể tự nhận mình vượt trội Đông Nam Á, hãy nhìn vào trận chung kết với Thái Lan. Indonesia không tạo ra một thế trận áp đảo mà phải chơi giằng co, rượt đuổi tỷ số với đối thủ. Thậm chí, khi Thái Lan chỉ còn 10 người kể từ phút 81, Indonesia vẫn không thể kết thúc trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức (hòa 1-1, rồi hòa tiếp 2-2 sau 120 phút). Hai đội phải kéo nhau vào loạt luân lưu, nơi Indonesia giành chiến thắng 4-2 để lên ngôi vô địch.

Không ai phủ nhận Indonesia xứng đáng được chúc mừng. Họ đã vượt qua những thời điểm khó khăn, duy trì được sự ổn định và cuối cùng giành chiến thắng trong loạt đấu súng cân não. Nhưng nếu chính trận chung kết cho thấy Indonesia không thể đánh bại Thái Lan trong thế trận 11 đấu 10 ở những phút cuối, thì việc Hubner dùng chức vô địch để khẳng định Indonesia đã "ở một đẳng cấp khác" rõ ràng là một kết luận quá vội vàng và ngạo mạn. Bởi khoảng cách giữa hai đội, ít nhất qua những gì diễn ra trên sân, chưa hề lớn đến mức đó.

Cần nhớ rằng Indonesia còn có lợi thế sân nhà, được thi đấu trong môi trường quen thuộc, giờ đẹp, nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn người hâm mộ và có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất. Đó đều là những lợi thế chính đáng và Indonesia đã tận dụng rất tốt. Nhưng chính trong điều kiện thuận lợi như vậy, họ vẫn phải trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước Thái Lan và phải giải quyết chức vô địch bằng loạt luân lưu. Vậy nên, nói Indonesia rất mạnh là hoàn toàn hợp lý; còn nói Indonesia vượt trội phần còn lại của Đông Nam Á thì vẫn cần thêm nhiều bằng chứng.

Indonesia trải qua hơn 120 phút đầy căng thẳng mới thắng được Thái Lan ở loạt luân lưu cân não, dù chơi hơn người từ phút 81 (khi tỷ số đang là 0-0).

Thái Lan và Malaysia vì thế hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời giải. Malaysia bất bại, khiến Indonesia phải chơi thiếu người rồi chấp nhận trận hòa 0-0, trong khi Thái Lan kéo nhà vô địch đến tận loạt luân lưu và thậm chí còn chơi thiếu người trong những phút cuối. Hai đội bóng này đã chứng minh rằng Indonesia có thể vô địch, nhưng không phải một tập thể bất khả chiến bại. Khoảng cách giữa các đội hàng đầu Đông Nam Á vẫn đủ nhỏ để bất kỳ cuộc đối đầu nào cũng có thể được quyết định bởi phong độ, chiến thuật và những khoảnh khắc.

Với ĐT Việt Nam, vị trí thứ tư chung cuộc chắc chắn là kết quả đáng buồn. Tuy nhiên, thất bại này cũng có thể lý giải phần nào khi Việt Nam bước vào giải đấu với nhiều trụ cột vắng mặt vì chấn thương, trong khi điểm rơi phong độ chưa thực sự tốt sau khi vừa vô địch AFF Cup 2026. So với Indonesia, Thái Lan và Malaysia, Việt Nam rõ ràng chưa có được điều kiện lực lượng tốt nhất ở giải đấu lần này. Bởi vậy, không nên lấy một giải đấu cụ thể để đưa ra kết luận rằng Việt Nam đã bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua với các đối thủ khu vực.

Còn với Justin Hubner, có lẽ bóng đá không cần những cuộc tranh luận bằng lời. Indonesia có thể tận hưởng chức vô địch, Hubner có quyền tự hào về đội tuyển của mình, nhưng những câu nói kiểu "họ không còn cùng đẳng cấp với chúng tôi" sẽ chỉ thực sự có giá trị nếu Indonesia duy trì được vị thế ấy trong thời gian dài. Bóng đá vốn mang tính thời điểm, hôm nay có thể là Indonesia, nhưng ngày mai hoàn toàn có thể là một đội bóng khác bước lên đỉnh cao. Và với Việt Nam, thay vì bận tâm đáp trả sự ngạo mạn ấy, tốt hơn hết là biến nó thành động lực để trở lại.

Hãy trở lại với đội hình mạnh nhất, lấy lại phong độ tốt nhất và chờ một ngày đối đầu Indonesia trong điều kiện sòng phẳng nhất. Khi ấy, chẳng cần phải tranh luận xem ai là "vua", ai "không cùng đẳng cấp", hay ai có quyền ngạo mạn hơn ai. Bởi 90 phút trên sân cỏ sẽ đưa ra câu trả lời thuyết phục nhất.