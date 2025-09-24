Lời khen "vô đối" của HLV châu Âu & cơ hội trở lại ĐT Việt Nam của Đặng Văn Lâm

"Tôi nghĩ hôm nay Văn Lâm đã làm trọn vẹn những gì chúng tôi mong đợi. Với sự khiêm nhường và tôn trọng dành cho tất cả thủ môn của giải, tôi may mắn khi có trong tay thủ môn xuất sắc nhất Việt Nam, thành tích của cậu ấy đã nói lên điều đó. Hôm nay, Văn Lâm thể hiện đúng phẩm chất của một thủ môn lớn: xuất sắc trong các pha cứu thua. Theo quan điểm cá nhân, cậu ấy chính là thủ môn số một của đất nước" – Đấy là lời nhận xét của HLV người Tây Ban Nha, Gerard Albadalejo về Đặng Văn Lâm sau trận Ninh Bình thắng ĐKVĐ Nam Định FC tại vòng 4 V.League 2025/26 hôm 22/9 vừa rồi.

Từ đầu mùa tới giờ, Ninh Bình mới thủng lưới 2 bàn, thành tích tốt nhất tại giải (ngang với Thể Công Viettel). Để có được thành tích ấy, công của Đặng Văn Lâm là rất lớn.

Thực tế khi Ninh Bình còn thi đấu ở giải hạng Nhất mùa trước, Văn Lâm vẫn luôn tỏa sáng, giữ vững khung thành cho đội. Chính bởi thế, không ít người chờ đợi mỗi lần ĐT Việt Nam tập trung, để xem HLV Kim Sang-sik có gọi Văn Lâm hay không.

Nhưng chờ đợi mòn mỏi, có vẻ giai đoạn ấy ông Kim hoàn toàn đưa Văn Lâm ra khỏi các kế hoạch. Đã từng có lúc, HLV Kim Sang-sik thiếu hai thủ môn quan trọng nhất là Filip Nguyễn và Đình Triệu, nhưng đều không cho gọi Văn Lâm.

Chẳng ai biết chính xác ông Kim nghĩ gì. Nhưng giới chuyên môn thì cho rằng, lý do vị HLV người Hàn Quốc không gọi Văn Lâm bởi thủ môn Việt kiều chỉ bắt tại hạng Nhất, nơi chuyên môn kém xa V.League.

Với việc không thường xuyên mài dũa tay nghề trước các chân sút cự phách, Văn Lâm không nhận được sự tin tưởng từ HLV Kim Sang-sik. Nhưng bây giờ, mọi chuyện rất khác.

Văn Lâm sắp trở lại ĐT Việt Nam?

Văn Lâm trở lại V.League, đối đầu nhiều địch thủ mạnh và anh mới chỉ 2 lần phải vào lưới nhặt bóng. Vậy thì HLV Kim Sang-sik sẽ xử lý thế nào đây?

Vào tháng Mười tới Việt Nam có 2 trận đấu với Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 (9 và 14). Đây là cơ hội rất tốt để HLV Kim Sang-sik có thể thử nghiệm vị trí, đặc biệt là thủ môn. Nepal không phải đối thủ mạnh, trong khi thực tế, ĐT Việt Nam cũng không còn quá mãnh liệt cạnh tranh tại vòng loại châu Á, do Malaysia đang chiếm ưu thế cực lớn.

Filip Nguyễn hiện đang có phong độ kém ổn định. Đình Triệu cũng khó lòng trấn giữ khung thành ĐTQG lâu vì tuổi ngày một cao. Mới đây, người ta kỳ vọng Patrick Lê Giang có thể nhập tịch Việt Nam để lên ĐTQG, nhưng chuyện này cũng cần thêm thời gian. Đấy là chưa kể, liệu Lê Giang có thể vượt trội Văn Lâm hay không?

Bởi thế, không loại trừ khả năng vào tháng Mười tới, HLV Kim Sang-sik sẽ gọi trở lại Đặng Văn Lâm. Nếu vậy, hãy chờ xem khi tái xuất ĐTQG, Văn Lâm sẽ thể hiện ra sao. Liệu có đúng với lời nhận xét "Cậu ấy chính là thủ môn số một của đất nước" từ HLV Gerard Albadalejo!?