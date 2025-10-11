Lời hứa của Ratcliffe không thể cứu Amorim khỏi thực tại phũ phàng ở Man United

Nguồn tin nội bộ từ Manchester United cho hay, tuyên bố chiếm sóng truyền thông của Sir Jim Ratcliffe rằng ba năm là khoảng thời gian thích hợp để đánh giá Ruben Amorim thực chất chỉ là một phong cách quen thuộc của ông – "Sir Jim vẫn là Sir Jim", một tỷ phú tự thân luôn thể hiện sự khác biệt và có phần ngông cuồng, đi ngược lại các quy tắc truyền thông thông thường.

Bởi lẽ, ông Ratcliffe đã chọn không thảo luận về những "sự thật" khi đánh giá nhiệm kỳ đầy sóng gió của Amorim, vốn đang tiến gần đến cột mốc một năm vào đầu tháng tới. Thay vào đó, vị cổ đông thiểu số lớn nhất của United lại tìm đến một "bao cát" dễ dàng là giới truyền thông để né tránh đối mặt với sự thật phũ phàng về đội bóng dưới thời Amorim.

Khi thảo luận về vị trí của chiến lược gia 40 tuổi, Ratcliffe nói: "Bạn không thể điều hành một câu lạc bộ như Manchester United bằng những phản ứng cảm tính trước một nhà báo nào đó viết lách quá khích hàng tuần". Điều này nghe có vẻ hợp lý, ngoại trừ việc Ratcliffe sẽ rất khó để chỉ ra một cây bút thể thao nào lại là người chỉ đạo các buổi tập của Man United, lựa chọn đội hình xuất phát và kiên trì với sơ đồ 3-4-3 cứng nhắc đã mang về 20 trận thắng và 21 trận thua đáng thất vọng sau 50 trận đấu, như Amorim đã làm.

Hay nhà báo nào đã bước vào trận mở màn mùa giải với một đối thủ cạnh tranh danh hiệu thực sự (Arsenal) trong tình thế rối bời về việc ai nên là thủ môn số 1, mặc dù đã tỏ ra không hài lòng với người đương nhiệm (André Onana) từ tháng Tư năm ngoái? Kết quả: Altay Bayindir, người thay thế thủ thành người Cameroon, đã mắc lỗi dẫn đến bàn thắng quyết định của Pháo thủ ngay tại Old Trafford.

Và cũng chính Amorim đã thất bại trong việc chiêu mộ một tiền vệ trụ (số 6) đẳng cấp, để lại đôi chân đã luống tuổi của Casemiro và một Manuel Ugarte không được tin tưởng để vận hành tuyến giữa của Man United, ít nhất là cho đến kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Truyền thông, các chuyên gia, người hâm mộ United và những người quan tâm khác đang soi xét Amorim chính là vì thành tích của ông tại Man United. Điều thực sự ảnh hưởng đến Ratcliffe sẽ là lợi nhuận tài chính – thứ ngôn ngữ chung của vị tỷ phú Ineos và sáu anh em nhà Glazer, những người đang nắm giữ phần lớn cổ phần của câu lạc bộ.

Cho đến nay, mọi thứ đều tồi tệ. Thất bại trong trận chung kết Europa League vào tháng Năm trước Tottenham đồng nghĩa với việc không có vé dự Champions League mùa này và mất đi khoảng 100 triệu bảng doanh thu từ giải đấu danh giá nhất châu Âu. Vị trí thứ 15 tại Premier League mùa trước – thấp nhất trong lịch sử câu lạc bộ – mang về 136,2 triệu bảng tiền thưởng, nhưng con số này vẫn ít hơn gần 50 triệu bảng so với 174,9 triệu bảng mà nhà vô địch Liverpool nhận được.

Sau một mùa hè chi tiêu ròng khoảng 170 triệu bảng, Man United được kỳ vọng sẽ có một khởi đầu mạnh mẽ. Thay vào đó, ba trận thua (trước Arsenal, Manchester City và Brentford), ba trận thắng (trước Burnley, Chelsea và Sunderland) và một trận hòa tại Fulham có thể được xem là một sự khởi đầu chệch choạc. Tồi tệ hơn, trận thua 11-12 trên chấm luân lưu ở Carabao Cup trước đội bóng hạng tư Grimsby là một thảm họa, một màn trình diễn tệ hại và thiếu chuyên nghiệp.

Sau tất cả những điều đó, câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: liệu có dấu hiệu nào của sự hồi sinh không? Có một vài "chồi non" nào để Amorim, Ratcliffe và những người ủng hộ Man United có thể bám víu vào không? Câu trả lời, một cách lịch sự, là: làm sao có thể khi đội bóng thậm chí còn chưa thắng nổi hai trận liên tiếp tại giải VĐQG lần đầu tiên dưới thời ông? Sau khi đánh bại Sunderland 2-0 trước kỳ nghỉ quốc tế, Man United sẽ hành quân đến Anfield. Đừng dại mà đặt cược rằng ông sẽ phá vỡ được cái dớp đó trước nhà đương kim vô địch.

Hãy xem xét thành tích của Amorim tại giải đấu. Trong 34 trận ở hạng đấu cao nhất, đội bóng chỉ giành được 37 điểm. Amorim mới có 10 trận thắng. Trong cùng một cuộc phỏng vấn với podcast The Business , Ratcliffe nói: "Bóng đá không thể thành công trong một sớm một chiều. Hãy nhìn Mikel Arteta ở Arsenal. Anh ấy đã có một khoảng thời gian khốn khổ trong vài năm đầu."

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đúng là đã gặp khó khăn, nhưng ông có chức vô địch FA Cup năm 2020 (ngay mùa đầu tiên) làm điểm tựa và ông cũng không kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15. Thay vào đó, Arsenal đã lần lượt xếp thứ tám, thứ tám, thứ năm, và ba lần về nhì liên tiếp.

Không ai biết Amorim sẽ đưa con tàu United đi về đâu. Nhưng thêm một annus horribilis (một năm thảm họa) nữa – hoặc thậm chí chỉ là vài tuần tồi tệ sắp tới – và vị huấn luyện viên trưởng chắc chắn không thể tại vị, bất chấp mọi lời hứa hẹn.