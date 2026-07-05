Lối chơi xấu xí đẳng cấp... thế giới & nghịch lý thẻ phạt của Paraguay

Paraguay khiến tuyển Pháp trải qua 90 phút nghẹt thở bằng thứ bóng đá đầy tiểu xảo, nhưng nghịch lý là họ không phải nhận dù chỉ một thẻ vàng trước khi chấp nhận thất bại 0-1.

Bức tường phòng ngự khiến tuyển Pháp ngột ngạt

Chiến thắng 1-0 trước Paraguay đưa tuyển Pháp tiến vào tứ kết World Cup 2026, nhưng đây chắc chắn là một trong những trận đấu khó chịu nhất mà thầy trò HLV Didier Deschamps từng trải qua. Không phải bởi Paraguay chơi tấn công hay tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm, mà bởi cách đại diện Nam Mỹ biến trận đấu thành một cuộc chiến về thể chất, tâm lý và sự kiên nhẫn.

Ngay từ những phút đầu tiên, Paraguay đã xác định rất rõ mục tiêu: không cho Pháp có khoảng trống để chơi bóng. Họ kéo đội hình xuống cực thấp, duy trì cự ly chặt chẽ và luôn có từ hai đến ba cầu thủ áp sát mỗi khi một ngôi sao áo lam nhận bóng.

Không gian của Kylian Mbappe gần như bị bóp nghẹt. Những pha tăng tốc quen thuộc liên tục bị chặn lại từ rất sớm. Olise hay Dembele cũng không có nhiều khoảng trống để thực hiện các pha đi bóng hay phối hợp ngắn vốn là sở trường.

Nếu chỉ dừng ở một hệ thống phòng ngự đông người và kỷ luật, Paraguay hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, họ còn đưa vào trận đấu vô số tiểu xảo khiến nhịp chơi của Pháp liên tục bị bẻ gãy.

Tiểu xảo từ đôi chân đến... đòn tâm lý

Điều khiến tuyển Pháp khó chịu không chỉ là những pha phạm lỗi thông thường.

Mỗi khi cầu thủ áo lam chuyền bóng xong và chuẩn bị băng lên nhận lại, họ thường lập tức bị đối phương tác động. Có lúc là một cú đá nhẹ vào chân, khi khác là một pha kéo áo kín đáo, thúc cùi chỏ hoặc va chạm vừa đủ để mất đà. Những tình huống ấy không quá mạnh để trở thành các pha bóng gây tranh cãi dữ dội, nhưng đủ để làm hỏng hoàn toàn các bài phối hợp đã được triển khai.

Đó là kiểu phạm lỗi "đúng lúc, đúng chỗ". Không nhất thiết phải cướp được bóng, chỉ cần khiến đối phương không thể tiếp tục di chuyển là đã đạt mục đích.

Các cầu thủ Pháp cũng trở nên dè dặt hơn trong những pha rê bóng. Mỗi lần tăng tốc đều đi kèm nguy cơ bị đốn ngã hoặc bị kéo lại từ phía sau. Ngay cả những cú vung chân dứt điểm cũng không còn sự thanh thoát khi hậu vệ Paraguay luôn sẵn sàng lao vào kê chân với quyết tâm rất cao.

Bên cạnh tác động về thể chất, Paraguay còn liên tục sử dụng chiến thuật gây ức chế tâm lý.

Họ thường xuyên khiêu khích, va chạm sau bóng, tranh cãi, hoặc cố tình kéo dài thời gian trong các tình huống bóng chết. Điển hình nhất là pha Mbappe thực hiện quả phạt đền. Các cầu thủ Paraguay tìm mọi cách trì hoãn. Một người thậm chí còn cố tình dùng chân giẫm lên chấm 11 mét nhằm phá mặt sân và làm gián đoạn nhịp chuẩn bị của đối phương.

Đó là những chi tiết nhỏ, nhưng khi cộng dồn suốt cả trận đấu, chúng khiến đối thủ rất dễ đánh mất sự bình tĩnh.

Nghịch lý mang tên... 0 thẻ vàng

Điều đáng nói nhất sau trận đấu lại nằm ở bảng thống kê.

Paraguay không nhận bất kỳ thẻ vàng nào.

Trong khi đó, tuyển Pháp lại phải nhận tới ba thẻ vàng dù là đội chủ động cầm bóng, tổ chức tấn công và cũng là bên liên tục bị tác động.

Đó là một nghịch lý khiến nhiều người không khỏi đặt dấu hỏi.

Có hai cách để nhìn nhận vấn đề.

Thứ nhất, Paraguay đã thực sự đạt đến trình độ rất cao trong nghệ thuật phạm lỗi chiến thuật. Họ biết khi nào nên kéo áo, khi nào nên thúc người, khi nào nên va chạm vừa đủ để trọng tài khó rút thẻ. Mọi thứ đều được thực hiện trong "giới hạn", vừa đủ gây khó chịu nhưng chưa vượt quá ngưỡng bị xử phạt.

Bên phải nhận thẻ vàng lại chính là tuyển Pháp, như khi Olise phản ứng lại đối phương ở phút 90+7.

Thứ hai, cũng không thể phủ nhận trọng tài đã khá nhẹ tay. Nhiều pha phạm lỗi mang tính lặp đi lặp lại, nhiều tình huống cố tình ngăn cản đối phương sau khi bóng đã rời chân, hay hành vi quấy rối ở chấm phạt đền hoàn toàn có thể bị xử lý nghiêm khắc hơn.

Kết quả là Paraguay gần như đạt được điều mình mong muốn. Họ kéo tuyển Pháp vào một trận đấu không còn nhiều tính kỹ thuật, biến nó thành cuộc đấu về sức chịu đựng và bản lĩnh.

Bóng đá luôn có chỗ cho mọi chiến thuật, nhưng...

Không thể phủ nhận Paraguay đã lựa chọn phương án phù hợp nhất với năng lực của mình.

Đối đầu một tập thể sở hữu hàng loạt ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới, lao lên chơi đôi công gần như đồng nghĩa với tự sát. Phòng ngự số đông, thu hẹp khoảng trống, phạm lỗi chiến thuật và phá nhịp trận đấu là con đường thực tế nhất để nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ.

Xét ở góc độ chiến thuật, họ đã làm rất tốt.

Xét ở góc độ luật lệ, việc không nhận bất kỳ thẻ phạt nào cũng cho thấy họ đã khéo léo luồn lách trong giới hạn mà trọng tài cho phép.

Cuối cùng thì Pháp vẫn thắng 1-0 với pha ghi bàn của Mbappe trên chấm 11m.

Nhưng xét dưới góc nhìn của người hâm mộ, đây lại là một màn trình diễn rất khó tạo thiện cảm. Bóng đá luôn tôn trọng mọi phong cách thi đấu, song khi tiểu xảo xuất hiện với mật độ dày đặc, khi mục tiêu lớn nhất là triệt tiêu cảm hứng chơi bóng của đối thủ thay vì tạo ra giá trị chuyên môn, cảm xúc dành cho trận đấu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Điều đáng nói hơn là mọi nỗ lực ấy cuối cùng vẫn không đủ giúp Paraguay thay đổi số phận. Tuyển Pháp vẫn tìm được khoảnh khắc quyết định để ghi bàn, giành chiến thắng tối thiểu 1-0 và bước tiếp vào tứ kết.

Mbappe ghi bàn duy nhất của trận đấu

Có lẽ đó cũng là kết cục hợp lý nhất. Paraguay đã chứng minh rằng họ sở hữu một hệ thống phòng ngự, cùng nghệ thuật "phạm lỗi trong giới hạn" thuộc hàng đáng gờm ở World Cup 2026. Nhưng bóng đá, suy cho cùng, vẫn là trò chơi được quyết định bởi bàn thắng.

Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, điều còn đọng lại nhiều nhất không phải khả năng phòng ngự của Paraguay, mà là hình ảnh về một đội bóng khiến đối thủ vô cùng khổ sở bằng thứ bóng đá đầy tiểu xảo, xấu xí nhưng lại gần như không phải trả giá bằng bất kỳ tấm thẻ nào. Đó chính là nghịch lý lớn nhất của trận đấu này.