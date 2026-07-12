Loạt ứng viên vô địch gây thất vọng ngày ra quân VCK U21 Quốc gia 2026

VCK U21 Quốc gia 2026 đã khởi tranh đầy bất ngờ khi hàng loạt ứng viên nặng ký như Hà Nội, PVF-CAND và Sông Lam Nghệ An đều không thể giành chiến thắng ở lượt trận mở màn.

Chiều 12/7, Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 chính thức khởi tranh tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) với những diễn biến hấp dẫn ngay từ lượt trận đầu tiên.

Tâm điểm của ngày khai màn là việc nhiều đội bóng được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch đều không thể giành trọn 3 điểm.

Trận cầu đinh của bảng A là màn so tài giữa chủ nhà PVF-CAND và U21 Hà Nội. Đội bóng Thủ đô nhập cuộc đầy hứng khởi và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9. Từ cú dứt điểm của Thiên Phú khiến thủ môn không thể bắt dính bóng, Đình Thịnh nhanh chân băng vào đá bồi cận thành, đưa U21 Hà Nội vươn lên dẫn trước.

U21 Hà Nội hòa 1-1 trước ĐKVĐ U21 PVF-CAND.

Bị thủng lưới sớm, PVF-CAND dần lấy lại thế trận và tìm được bàn gỡ ở phút 33. Long Vũ tận dụng tốt cơ hội để tung ra pha dứt điểm chính xác, quân bình tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, hai đội tiếp tục chơi đôi công và tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý. Phút 70, Thắng Long đã đưa được bóng vào lưới U21 Hà Nội sau pha đá phạt của Thái Bá Đạt, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Không có thêm bàn thắng nào được ghi, PVF-CAND và U21 Hà Nội chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1.

Ở trận đấu còn lại, U21 TP.HCM khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước U21 An Giang. Nhạc Minh mở tỷ số ở phút 10 với pha đánh đầu chuẩn xác trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 90+3, qua đó giúp đại diện phía Nam trở thành đội duy nhất giành trọn 3 điểm tại bảng A sau lượt trận mở màn.

Tại bảng B, cuộc đối đầu giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Thể Công Viettel diễn ra khá cân bằng. Hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1, khiến cả hai chưa thể tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Thể Công Viettel cũng hòa 1-1.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, U21 LPBank Hoàng Anh Gia Lai có màn khởi đầu thuận lợi nhất khi đánh bại U21 Tây Ninh với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp đại diện phố Núi tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng sau lượt trận đầu tiên.

Sau lượt trận mở màn, chỉ có U21 TP.HCM và U21 LPBank Hoàng Anh Gia Lai giành được trọn vẹn 3 điểm. Việc hàng loạt ứng viên vô địch cùng sảy chân báo hiệu một kỳ VCK U21 Quốc gia 2026 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và khó đoán trong những lượt đấu tiếp theo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký LĐBĐVN, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của bóng đá trẻ trong chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Trước lượt trận khai màn, VCK U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc, tranh tài từ ngày 12 đến 25/7 để tìm ra nhà vô địch mới. Đại diện VFF kỳ vọng giải tiếp tục là sân chơi quan trọng để phát hiện, đào tạo và tạo bước đệm cho các tài năng trẻ hướng tới bóng đá chuyên nghiệp và các đội tuyển quốc gia.