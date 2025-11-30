Loại 2 cường địch Tây Á, đội bóng Đông Nam Á hiên ngang đứng đầu “bảng tử thần”

Rơi vào “bảng tử thần” với 2 đối thủ Tây Á được đánh giá cao là Oman và Syria, U17 Myanmar tưởng như khó có cơ hội giành vé đến với VCK U17 châu Á 2026.

Tuy nhiên, qua từng trận đấu, đại diện Đông Nam Á đã mang tới những bất ngờ thú vị. Sau khi vượt qua Afghanistan và Nepal, U17 Myanmar tạo “địa chấn” khi đánh bại U17 Oman ở lượt trận thứ ba. 2 bàn thắng trong vòng 5 phút của Aung Thi Ha và Nyi Nyi Thant giúp U17 Myanmar vươn lên đứng đầu bảng G vòng loại.

Ở lượt trận cuối, chỉ cần 1 điểm trước U17 Syria, U17 Myanmar sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, đội bóng Đông Nam Á nhập cuộc hứng khởi với quyết tâm giành chiến thắng.

Bàn mở tỉ số sớm đến với U17 Myanmar ngay ở phút thứ 10. Từ quả treo bóng của đồng đội, Nyi Nyi Thant đánh đầu chính xác đưa đội chủ nhà vượt lên.

U17 Myanmar có hành trình vòng loại đầy ấn tượng

U17 Syria cho thấy họ không phải đối thủ dễ chơi. Chỉ ít phút sau bàn thua, đội bóng Tây Á san bằng cách biệt. Đường căng ngang từ cánh phải quá thuận lợi và Ahmad Al Faraj dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Trong thế trận đôi công hấp dẫn, U17 Myanmar một lần nữa có được bàn thắng. Phút 34, bóng đổi hướng sau cú sút của đồng đội và Ant Htoo Paing chạm bóng tinh tế ở cự li gần để nâng tỉ số lên 2-1.

Sang hiệp hai, U17 Myanmar chuyển sang chơi phòng ngự. Hàng phòng ngự vững chắc của đội chủ nhà khiến U17 Syria gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, lợi thế của U17 Myanmar bỗng nhiên lung lay ở phút 86 sau một sai lầm đáng tiếc. Thủ môn Myanmar ôm bóng không dính sau cú dứt điểm từ chân Odey Al Fashtaki để bóng đi vào lưới. Tỉ số là 2-2 và nếu nhận thêm bàn thua, U17 Myanmar có thể bị loại.

Những phút cuối, đại diện Đông Nam Á siết chặt hàng thủ và giữ vững được tỉ số 2-2 cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. 1 điểm trước U17 Syria chính thức đưa U17 Myanmar lọt vào VCK U17 châu Á 2026. Đây là lần đầu tiên họ vượt qua vòng loại kể từ năm 2006, một dấu mốc rất đáng nhớ.