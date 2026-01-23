Lộ thời điểm Ronaldo giải nghệ

Theo nhà báo thể thao nổi tiếng Ben Jacobs, các nguồn tin thân cận hé lộ Cristiano Ronaldo dự kiến sẽ chính thức nói lời chia tay sân cỏ vào mùa hè năm 2027. Đây là thời điểm bản hợp đồng hiện tại giữa anh và câu lạc bộ Al-Nassr chính thức đáo hạn.

Việc lựa chọn năm 2027 được xem là một bước đi đầy tính toán của CR7. Khi đó, anh sẽ tròn 42 tuổi – một độ tuổi "xưa nay hiếm" đối với một tiền đạo vẫn chinh chiến ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Quyết định này không chỉ giúp Ronaldo hoàn tất trọn vẹn cam kết với đội bóng vùng Vịnh mà còn cho phép anh rời đi trong tư thế của một biểu tượng đã đặt nền móng thay đổi diện mạo bóng đá tại Saudi Arabia.

Báo chí quốc tế rộ tin Ronaldo giải nghệ (Ảnh: FBNV)

Lý do khiến Ronaldo vẫn miệt mài chạy trên sân cỏ dù đã sở hữu mọi danh hiệu cao quý chính là những kỷ lục cá nhân vô tiền khoáng hậu. Tính đến đầu năm 2026, siêu sao này đã sở hữu 960 pha lập công trong sự nghiệp.

Với hiệu suất ghi bàn đáng nể như hiện tại, dẫn đầu danh sách vua phá lưới Saudi Pro League với 16 bàn sau 16 trận thì khoảng cách 40 bàn để chạm đến con số 1.000 bàn thắng là hoàn toàn khả thi trong vòng hơn một năm tới. Đây được coi là "di sản cuối cùng" mà Ronaldo muốn để lại trước khi từ giã sự nghiệp quần đùi áo số.

Nếu giải nghệ vào năm 2027, Ronaldo sẽ khép lại hành trình hơn 25 năm thi đấu chuyên nghiệp với bảng thành tích đồ sộ: 5 Quả bóng vàng, 5 chức vô địch Champions League và hàng loạt kỷ lục tại đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.