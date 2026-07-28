Lộ thời điểm Ronaldo từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha, khép lại kỷ nguyên 233 trận và 146 bàn thắng cùng chức vô địch Euro

Ngày chia tay tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo được hé lộ.

Ngày giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của Cristiano Ronaldo được cho là đã chính thức lộ diện. Chủ nhân của 5 Quả bóng vàng đang tiến rất gần đến những khoảnh khắc cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Ronaldo, năm nay 41 tuổi, rời Old Trafford vào năm 2009 để gia nhập Real Madrid với mức giá kỷ lục thế giới thời điểm đó là 80 triệu bảng. Sau đó, anh lần lượt kinh qua Juventus rồi Al-Nassr, xen giữa bằng một khoảng thời gian ngắn trở lại thi đấu cho Man Utd. Mới đây, siêu sao này vừa trải qua kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp nhưng vẫn chưa thể một lần chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá. Dẫu vậy, anh vẫn giữ vững vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha với 146 bàn thắng sau 233 lần ra sân, trong đó có 3 pha lập công tại kỳ World Cup vừa qua.

Truyền thông quốc tế đưa tin Ronaldo sẽ từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty)

Dù Ronaldo vẫn dự định tiếp tục thi đấu ở cấp độ câu lạc bộ, các nguồn tin từ báo chí quốc tế khẳng định anh đã sẵn sàng khép lại chặng đường cống hiến cho "Selecao Châu Âu". Sau khi Bồ Đào Nha bị loại bởi đội bóng sau đó đăng quang là Tây Ban Nha, nhiều đồn đoán cho rằng tiền đạo 41 tuổi sẽ cố gắng thi đấu tiếp đến Euro 2028 hoặc kỳ World Cup 2030 trên sân nhà. Tuy nhiên, theo nhà báo Mohammed Awaad, kịch bản đó sẽ không xảy ra khi "màn nhảy cuối cùng" của anh ở cấp độ ĐTQG đến sớm hơn dự kiến rất nhiều, Ronaldo sẽ chỉ thi đấu thêm đúng một trận nữa cho đội tuyển quê hương.

Màn chia tay mang nhiều cảm xúc này dự kiến diễn ra trong cuộc đối đầu với Xứ Wales tại UEFA Nations League vào ngày 24 tháng 9 tới. Đáng chú ý, trận đấu sẽ được tổ chức tại thánh địa José Alvalade - sân nhà của Sporting Lisbon, nơi đã nâng tầm và chắp cánh cho sự nghiệp của Ronaldo từ những ngày đầu.

Ngày chia tay của Ronaldo dự kiến diễn ra ở sân nhà của Sporting Lisbon (Ảnh: Getty)

Nếu thông tin trên là chính xác, người hâm mộ tại Vương quốc Anh gần như không còn cơ hội được chứng kiến Ronaldo sải bước trên các thảm cỏ xứ sương mù thêm một lần nào nữa. Siêu sao sinh năm 1985 hiện khoác áo Al-Nassr tại Saudi Arabia - đội bóng không chạm trán các câu lạc bộ Anh ở những giải đấu chính thức. Cơ hội duy nhất còn lại để anh ra sân tại một sân vận động ở Anh có lẽ chỉ phụ thuộc vào các trận giao hữu tiền mùa giải. Trong quá khứ, Ronaldo mới chỉ đối đầu với Xứ Wales đúng một lần tại Euro 2016, nơi anh ghi một bàn thắng bằng đầu và kiến tạo cho Nani ấn định chiến thắng 2-0 tại Lyon (Pháp).

Ronaldo có trận ra mắt Bồ Đào Nha vào năm 2003 trong chiến thắng 1-0 trước Kazakhstan khi vào sân thay cho đàn anh Luís Figo. Cột mốc 233 lần khoác áo ĐTQG giúp anh giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất lịch sử bóng đá nam quốc tế, vượt xa người xếp thứ hai là Lionel Messi (207 trận cho Argentina) — dù vẫn đứng sau kỷ lục tuyệt đối 354 trận của huyền thoại bóng đá nữ Mỹ Kristine Lilly.

Dù chưa thể sưu tầm cúp vàng World Cup, Ronaldo vẫn giúp phòng truyền thống của bóng đá Bồ Đào Nha đong đầy danh hiệu. Anh chính là nhân tố gánh vác đưa đội nhà lên ngôi vô địch Euro 2016, cùng hai chức vô địch UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025.