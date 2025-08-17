Lộ thời điểm Ronaldo làm đám cưới với Georgina sau màn cầu hôn bằng nhẫn kim cương 130 tỷ gây choáng

Cristiano Ronaldo một lần nữa khiến cả thế giới choáng ngợp khi mạnh tay chi tiền để chuẩn bị cho màn cầu hôn bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez. Không chỉ trao cho vị hôn thê tương lai chiếc nhẫn kim cương khổng lồ có giá trị ước tính hàng triệu USD.

Chiếc nhẫn Ronaldo cầu hôn bạn gái sau 9 năm gắn bó bên nhau

Bao giờ Ronaldo cưới?

Đáng chú ý, nguồn tin từ The Sun cũng tiết lộ rằng Ronaldo và Georgina đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới trong tương lai gần. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như dự định, hôn lễ của cặp đôi có thể được tổ chức vào năm sau, ngay sau khi World Cup 2026 khép lại. Đây sẽ là cái kết viên mãn cho chuyện tình kéo dài gần 10 năm của siêu sao 40 tuổi và bóng hồng người Tây Ban Nha.

Dù chưa tiết lộ địa điểm, sự kiện này được kỳ vọng sẽ quy tụ đông đảo khách mời là những ngôi sao bóng đá, nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí và các doanh nhân, nhà tài phiệt hàng đầu. Với vị thế của Ronaldo, nhiều người tin rằng đám cưới sẽ trở thành một trong những sự kiện xa hoa nhất của làng thể thao thế giới.

Truyền thông quốc tế hé lộ Ronaldo sẽ làm đám cưới vào năm 2026 sau World Cup

Ronaldo chịu chi thế nào?

Theo tiết lộ từ tờ The Sun, siêu sao người Bồ Đào Nha đã dành nhiều tháng trời để chuẩn bị mọi chi tiết, với mong muốn biến ngày đặc biệt này thành kỷ niệm khó quên của cả hai.

Một nguồn tin thân cận của cặp đôi nổi tiếng chia sẻ: "Ronaldo đã lên kế hoạch từ lâu và anh ấy muốn mọi thứ trở nên thật đặc biệt dành cho người phụ nữ đặc biệt nhất trong đời. Anh ấy biết Georgina rất thích xe điện, vì vậy đã tặng cô ấy một chiếc Porsche sang trọng".

Theo Daily Mail, trong dịp cầu hôn, CR7 đã chi tổng cộng hơn 270.000 bảng Anh cho loạt món quà xa xỉ, bao gồm một chiếc Porsche chạy điện, nhiều túi xách hàng hiệu, nữ trang và cả một viên kim cương giá trị bảy con số.

Ronaldo không ngại chi tiền tặng quà bạn gái

Đây chỉ là một trong những món quà xa xỉ mà CR7 dành cho bạn gái. Trước đó, trong dịp sinh nhật Georgina, Ronaldo từng gây chú ý khi chi hơn 100.000 bảng Anh để mua chiếc đồng hồ đính kim cương phiên bản giới hạn. Anh cũng nhiều lần tặng cô túi xách hàng hiệu Hermes Birkin, nhẫn kim cương và thậm chí cả một bất động sản tại quê nhà Madrid. Những món quà này không chỉ thể hiện tiềm lực tài chính của Ronaldo mà còn cho thấy sự chiều chuộng anh dành cho người phụ nữ đồng hành bên mình suốt gần một thập kỷ.

Trước đó, nhiều lần Georgina cũng khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh khoe quà "khủng" từ Ronaldo trên mạng xã hội. Trong chương trình thực tế "Soy Georgina" do Netflix sản xuất, cô từng thừa nhận mình "sống như một nàng công chúa" bên cạnh CR7, khi được anh lo lắng, chăm sóc và dành tặng những món quà xa hoa nhất.

Dù vậy, vượt lên trên ánh hào quang, cả hai cũng trải qua không ít thăng trầm. Georgina từng mất một trong cặp song sinh mà cô sinh cho Ronaldo vào năm 2022, biến cố khiến cả hai suy sụp trong thời gian dài. Chính sự đồng hành, sẻ chia ở những thời điểm khó khăn ấy đã giúp tình cảm của cặp đôi thêm gắn kết. Hiện tại, cặp đôi sinh sống cùng nhau và cùng chăm sóc 5 nhóc tỳ bao gồm 2 con gái chung của Ronaldo và Georgina. Ngoài ra còn có 3 bé là con riêng của siêu sao Bồ Đào Nha.