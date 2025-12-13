Lộ nguyên nhân khiến 8 VĐV Thái Lan phải nhập viện khẩn cấp

Tối 12/12, tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan, nhóm 8 vận động viên tuyển quốc gia nước chủ nhà gồm 6 nam và 2 nữ phải nhập viện khẩn cấp với các triệu chứng đau bụng dữ dội, buồn nôn, chóng mặt và tiêu chảy. Họ được lực lượng cứu hộ tại tỉnh Chonburi đưa đến Bệnh viện Chonburi để điều trị ngay sau khi sự việc xảy ra.

Ông Sermsak Sumanon, trưởng nhóm y tế của các VĐV quốc gia Thái Lan lên tiếng về vụ việc.

Theo Trưởng bộ phận y tế của Đoàn Thể thao Thái Lan, nhóm VĐV này đã có chuyến đi tới Chonburi và dùng bữa trưa bằng cơm hộp tại một địa điểm bên ngoài, không thuộc hệ thống phục vụ do Ban tổ chức SEA Games 33 quản lý. Các triệu chứng ngộ độc xuất hiện trước khi họ nhận phòng và sinh hoạt tập trung tại khu do Ban tổ chức bố trí.

"Cả 8 VĐV đều là tuyển thủ quốc gia Thái Lan tham dự SEA Games 33, gồm 2 nữ và 6 nam. Họ vừa trở về sau một ngày tranh tài ở đại hội. Họ đã đến tỉnh Chonburi và ăn đồ đóng hộp tại một địa điểm nhưng đây là đồ ăn không do Ủy ban tổ chức SEA Games 33 cung cấp.

Những người này xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thực phẩm và các triệu chứng diễn ra trước khi 8 VĐV nhận phòng tại khách sạn do ban tổ chức cung cấp. Hiện tại, tất cả các VĐV này đều đang hồi phục tốt. Họ đã trở về khách sạn do ban tổ chức sắp xếp. Đội ngũ y tế sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của VĐV. Chúng tôi xin nhắc lại rằng các triệu chứng ngộ độc không bắt nguồn từ thực phẩm do ban tổ chức SEA Games cung cấp”.