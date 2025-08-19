Lo ngại về vị trí thủ môn tại Manchester United vẫn chưa được giải quyết

Tương lai của Onana tại câu lạc bộ đã là chủ đề tranh luận sôi nổi trong mùa hè này, và dù Amorim mạnh mẽ bảo vệ các thủ môn của mình, vị trí thủ môn số một của United một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Lựa chọn khó khăn trong quá trình tái thiết

Một quan chức của Man United từng chia sẻ một sự thật cơ bản về quá trình tái thiết đội bóng vào đầu mùa hè: "Nếu chúng tôi mua tiền đạo, mọi người sẽ hỏi tại sao không mua tiền vệ. Nếu mua tiền vệ, họ sẽ hỏi tại sao không mua thủ môn. Chúng tôi không thể làm mọi thứ cùng một lúc". Cuối cùng, Man United đã chi 200 triệu bảng trong mùa hè để tập trung vào hàng công, khu vực được đánh giá cần cải thiện nhất.

Trận đấu ngày Chủ nhật cho thấy hàng công của Man United đã tiến bộ đáng kể so với mùa trước. Matheus Cunha với phong cách chiến đấu mạnh mẽ đã chiếm được cảm tình của khán giả, trong khi Bryan Mbeumo thể hiện những phẩm chất giúp anh ghi 20 bàn tại Premier League cho Brentford mùa 2024-25. Tuy nhiên, dù hàng công nỗ lực, Man United không thể gỡ hòa, và sai lầm của Bayindir khiến sự chú ý đổ dồn vào vị trí thủ môn sau thất bại ngày khai màn.

Bayindir không thể xử lý tốt quả phạt góc của Declan Rice ở phút 13, chỉ đẩy bóng về phía vạch vôi, tạo cơ hội cho Riccardo Calafiori đánh đầu ghi bàn. Cựu tiền đạo Crystal Palace, Clinton Morrison, nhận định: "Manchester United có một vấn đề. Có tin đồn về thủ môn Aston Villa, Emiliano Martinez. Giờ thủ môn PSG Gianluigi Donnarumma cũng sẵn sàng. Nếu tôi là Man United, tôi sẽ chiêu mộ một thủ môn hàng đầu. Andre Onana đã mắc nhiều sai lầm lớn mùa trước. Thủ môn là tuyến phòng thủ cuối cùng, họ không thể mắc sai lầm như vậy."

Amorim bảo vệ Bayindir

Không ngạc nhiên khi HLV Amorim mạnh mẽ bảo vệ Bayindir. Ông nói: "Trong tình huống đó, bạn phải chọn giữa việc đẩy đối thủ hoặc bắt bóng. Bayindir chọn bắt bóng, nhưng anh ấy bị đẩy. Anh ấy không thể tự bảo vệ mình. Đó là cảm nhận của tôi khi xem tình huống."

Tuy nhiên, cựu thủ môn Joe Hart, người có 75 lần khoác áo tuyển Anh, không đồng tình với đánh giá của Amorim. Hart khẳng định: "Đó không phải là pha phạm lỗi. Bayindir cần dùng tay trái để đối phó với Saliba và đấm bóng bằng tay phải. Tôi định bảo vệ Bayindir, nhưng khi xem lại pha quay chậm, tôi không thể bênh vực. Anh ấy bị cuốn vào cuộc chiến và làm rối mọi thứ. Vấn đề không phải là yếu, mà là đặt mình vào vị trí tốt nhất để tận dụng khả năng của mình."

Hart cho rằng Man United có thể bảo vệ Bayindir tốt hơn bằng cách bố trí một "lá chắn" phòng ngự trước mặt anh, giống như cách Sir Alex Ferguson từng làm để hỗ trợ David de Gea trong những ngày đầu khó khăn tại câu lạc bộ. Trước đây, Peter Schmeichel thường xử lý những tình huống lộn xộn trong vòng cấm bằng cách đẩy đối thủ và tranh cãi với trọng tài. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại đã thay đổi, và với VAR, nếu Saliba thực sự phạm lỗi như Amorim tuyên bố, bàn thắng có lẽ đã bị hủy.

"Tôi hài lòng với cả ba thủ môn"

HLV Amorim sau đó làm rõ rằng Onana không bị loại khỏi trận đấu này và cũng không sắp rời câu lạc bộ. Ông giải thích rằng thủ môn người Cameroon không được xem xét vì bỏ lỡ toàn bộ các trận giao hữu do chấn thương gân kheo từ đầu tháng trước. Man United từng thảo luận sơ bộ về việc chiêu mộ Emiliano Martinez từ Aston Villa, nhưng không đạt kết quả. Gần đây, họ cũng nhanh chóng bác bỏ tin đồn về việc ký hợp đồng với Gianluigi Donnarumma từ PSG.

Ngoài ra, Man United đã cho mượn thủ môn 21 tuổi đầy triển vọng Radek Vitek đến Bristol City. Dù Vitek được đánh giá cao nội bộ, với màn trình diễn "đẳng cấp thế giới" trong trận hòa 0-0 với Charlton, Man United cho rằng anh chưa sẵn sàng chịu áp lực thi đấu thường xuyên tại Old Trafford.

Vì vậy, khi Onana không thể ra sân, Amorim phải chọn giữa Bayindir và Tom Heaton, 37 tuổi, người vừa gia hạn hợp đồng một năm và vẫn khẳng định "khát khao thi đấu". Amorim tỏ ra không hài lòng khi bị hỏi về lựa chọn thủ môn sau trận thua. Ông đặc biệt phản đối ý kiến rằng việc Bayindir không cản được quả phạt góc của Son Heung-min trong trận thua Tottenham tại Cúp Liên đoàn hồi tháng 12 là lý do khiến việc chọn anh là mạo hiểm.

Amorim đáp lại: "Tại sao? Bàn thua trước Son không có VAR. Nếu có VAR, đó là lỗi. Và chuyện gì xảy ra ở trận sau? Ai cản được quả penalty? Ai cứu trận đấu? Các bạn không nhớ sao? Bayindir đã chơi tuyệt vời trong trận đó." Thực tế, có bốn trận đấu và gần một tháng giữa thất bại trước Tottenham và lần ra sân tiếp theo của Bayindir – trong chiến thắng luân lưu tại FA Cup trước Arsenal. Onana bắt chính tất cả các trận giữa hai thời điểm đó.

Dựa trên bình luận của Amorim, khả năng cao Onana sẽ trở lại trong trận làm khách tại Fulham vào cuối tuần sau. Ông nói: "Chúng tôi đã chứng minh hôm nay rằng có thể thắng bất kỳ trận nào ở Premier League, đặc biệt trước một đội mạnh như Arsenal. Chúng tôi là đội chơi hay hơn. Tôi hài lòng với cả ba thủ môn."

Tuy nhiên, vấn đề thủ môn của Man United vẫn chưa được giải quyết. Bayindir, dù có tiềm năng, đã mắc sai lầm ở những thời điểm quan trọng. Onana, dù được kỳ vọng, cũng không tránh khỏi những pha xử lý lỗi mùa trước. Trong khi đó, Vitek còn quá non kinh nghiệm, và Heaton đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Các tin đồn về Martinez và Donnarumma cho thấy Man United nhận thức được nhu cầu nâng cấp, nhưng như quan chức câu lạc bộ đã chỉ ra, không thể giải quyết mọi vấn đề trong một kỳ chuyển nhượng. Với sự tập trung vào hàng công mùa hè này, vị trí thủ môn có thể phải đợi đến kỳ chuyển nhượng tiếp theo để được cải thiện.