Lộ mặt người bí ẩn tạo nên thần đồng chạy nhanh nhất lịch sử Đông Nam Á

Thần đồng của điền kinh Thái Lan Puripol Boonson những năm gần đây đã khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á và đạt đẳng cấp Olympic. Vì thế, việc anh giành 2 huy chương vàng SEA Games 33 ở nội dung chạy ngắn (100m và 200m) không bất ngờ. Dù vậy, Boonson vẫn biết cách khiến thể thao Đông Nam Á phải chấn động.

Chân chạy sinh năm 2006 trở thành người Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử chạy 100 mét dưới 10 giây.

" Thành công này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân đối với Puripol, mà còn phản ánh hiệu quả trong hướng đi mới của Liên đoàn Điền kinh Thái Lan: xây dựng đội tuyển theo lộ trình bài bản, có chiến lược rõ ràng" , tờ Thairath bình luận.

"Từ mục tiêu ngắn hạn là cạnh tranh huy chương tại SEA Games, đến mục tiêu dài hạn đưa điền kinh Thái Lan vươn lên vị thế hàng đầu khu vực, đây chính là minh chứng cho việc khi người lãnh đạo dám thay đổi, lựa chọn đúng chuyên gia và xây dựng hệ thống phù hợp, VĐV Thái Lan hoàn toàn có thể tự tin bước ra đấu trường thế giới".

“Big Pae” - Thượng tướng cảnh sát Chakthip Chaijinda, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Thái Lan. (Nguồn: Thairath)

Theo tờ Thairath, đội tuyển điền kinh Thái Lan đang dần có những chuyển biến tích cực sau sự xuất hiện của “Big Pae” - Thượng tướng cảnh sát Chakthip Chaijinda, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Thái Lan. Ông quyết định tiến hành cuộc cải tổ toàn diện đối với đội tuyển điền kinh, biến chủ trương thành hành động cụ thể ngay trên sân tập.

Chỉ sau 3 tháng, thành quả đã được chứng minh bằng cú bứt phá ấn tượng của “Bill” Puripol Boonson với thành tích 9,94 giây ở cự ly 100 m, gây tiếng vang lớn trên bản đồ điền kinh thế giới.

Bước ngoặt của điền kinh Thái Lan bắt đầu khi ông Chakthip mời HLV người Mỹ Gentry Bradley - người được các VĐV gọi thân mật là “coach G” - chuyên gia huấn luyện chạy cự ly ngắn, trực tiếp phụ trách công tác chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia trước thềm SEA Games 33.

HLV Bradley có nhiều kinh nghiệm huấn luyện ở các nội dung 100 m, 200 m và chạy tiếp sức, từng làm việc với VĐV ở nhiều khu vực như châu Á, Trung Đông, châu Phi và Mỹ. Lần này, ông được giao nhiệm vụ trực tiếp giám sát đội tuyển chạy cự ly ngắn của Thái Lan.

Dưới sự dẫn dắt của “coach G”, quá trình tập luyện được điều chỉnh theo hướng khoa học và cá nhân hóa cao hơn. Không chỉ đơn thuần tăng cường độ tập, ban huấn luyện còn tập trung phân tích chi tiết từng VĐV.

Từ kỹ thuật xuất phát, truyền lực, phân phối thể lực theo từng đoạn chạy, chương trình thể lực cho đến khâu hồi phục, đều được điều chỉnh phù hợp với thể trạng và khả năng của từng vận động viên.

Điều đó đã dẫn đến những kết quả đáng mừng trên đường đua, đặc biệt là với Puripol Boonson - vận động viên chạy cự ly ngắn hàng đầu của Thái Lan. Anh đã phát huy tối đa tiềm năng của mình khi là người đầu tiên đạt được thành tích chạy 100 mét dưới 10 giây, đạt kỷ lục 9,94 giây tại SEA Games 33.