Lộ lý do ngôi sao Việt kiều Croatia vắng mặt tại tuyển Việt Nam

Danh sách tập trung của U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026 đã được công bố với 41 cái tên, nhưng đáng chú ý là sự vắng mặt của tiền đạo Việt kiều Croatia Antonio Moric – cầu thủ từng nhận nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.

Trước đó, Moric gây chú ý lớn khi được gọi lên tập cùng U23 Việt Nam. Với một cầu thủ ở độ tuổi U19, việc được trao cơ hội ở cấp độ cao hơn đã cho thấy anh được đánh giá tích cực về tiềm năng và triển vọng phát triển. Chính vì vậy, việc anh không có tên trong danh sách U19 lần này nhanh chóng khiến dư luận đặt dấu hỏi.

Tuy nhiên, lý do thực tế lại khá đơn giản.

Theo thông tin từ ban huấn luyện, Moric hiện vẫn đang thi đấu cho CLB chủ quản tại Croatia và chưa thể sắp xếp thời gian để về nước hội quân đúng đợt. Đây là giai đoạn các giải trẻ ở châu Âu bước vào lịch thi đấu quan trọng, nên việc một cầu thủ rời đội bóng không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Trong bối cảnh U19 Việt Nam cần tập trung sớm để chuẩn bị cho giải đấu khu vực, ban huấn luyện buộc phải ưu tiên những cầu thủ có thể hội quân đúng thời gian. Việc Moric vắng mặt vì lý do này vì thế mang tính khách quan, thay vì liên quan đến chuyên môn hay phong độ.

Thực tế, với các cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở châu Âu, câu chuyện “kẹt lịch CLB” không phải hiếm. Khác với môi trường trong nước, nơi các đội bóng thường tạo điều kiện tối đa cho cầu thủ lên tuyển trẻ, tại châu Âu, quyền quyết định phần lớn nằm ở CLB chủ quản. Điều này khiến việc tập trung đội tuyển đôi khi phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm và sự đồng thuận giữa các bên.

Trong trường hợp của Moric, việc từng được gọi lên U23 Việt Nam trước đó đã phần nào cho thấy anh vẫn nằm trong tầm theo dõi của các cấp đội tuyển. Vì vậy, lần lỡ hẹn này không mang ý nghĩa tiêu cực, mà đơn giản chỉ là chưa đúng thời điểm.

Theo kế hoạch, nếu sắp xếp được lịch thi đấu tại CLB, Moric vẫn có thể hội quân muộn cùng U19 Việt Nam trong thời gian tới, hoặc được xem xét ở những đợt tập trung tiếp theo. Cánh cửa vì thế vẫn rộng mở với cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam – Croatia.

Ở góc độ khác, việc một cầu thủ không thể góp mặt chỉ vì vướng lịch CLB cũng phản ánh thực tế của bóng đá hiện đại: các đội tuyển trẻ không phải lúc nào cũng có trong tay lực lượng mạnh nhất. Sự linh hoạt trong lựa chọn nhân sự và khả năng thích nghi của ban huấn luyện trở thành yếu tố then chốt.

Với U19 Việt Nam, mục tiêu trước mắt vẫn là xây dựng đội hình ổn định cho giải Đông Nam Á sắp tới (1-15/6). Còn với Moric, điều quan trọng nhất lúc này là tiếp tục thi đấu tốt tại CLB – bởi đó vẫn là nền tảng để anh duy trì cơ hội trở lại trong màu áo các đội tuyển Việt Nam trong tương lai.