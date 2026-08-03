Lộ lý do đội tuyển Trung Quốc rút khỏi giải đấu của đội tuyển Việt Nam: Vì FIFA không giữ lời hứa

Theo tờ Titan, đội tuyển Trung Quốc bỏ tham dự FIFA ASEAN Cup vì FIFA đã không thực hiện lời cam kết ban đầu với họ, là đưa các đội tuyển mạnh đến dự giải.

Giải đấu mới do FIFA khởi xướng nằm trong giai đoạn hai hợp tác giữa FIFA và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, được xây dựng theo mô hình Cúp Arab (Arab Cup). FIFA kỳ vọng lôi kéo Trung Quốc để gia tăng tầm ảnh hưởng quốc tế, từ đó tạo tiền đề thu hút Hàn Quốc và Nhật Bản trong tương lai. Dù FIFA đưa ra mức tiền thưởng và hỗ trợ tài chính khá hấp dẫn, song đội tuyển Trung Quốc cuối cùng quyết định không tham dự.

Lý do ban đầu là phía Trung Quốc tổ chức một giải giao hữu gồm 5 đội tuyển. Họ chọn các “quân xanh” được cho là mạnh hơn như Uzbekistan, Palestine, Tajikistan và CHDCND Triều Tiên. Giải đấu này trùng với dịp tổ chức FIFA ASEAN Cup 2026 (tháng 9-10) nên đội tuyển xứ tỷ dân đã rút lui khỏi sự kiện nơi mà Việt Nam, Thái Lan, Indonesia… sẽ tranh tài.

Nhưng theo nhật báo Titan, lý do cốt lõi khiến Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) rút lui là do FIFA không đáp ứng được các điều kiện tiên quyết về chất lượng đối thủ như đã hứa hẹn ban đầu. CFA rút lui khỏi FIFA ASEAN Cup trước rồi mới tự thành lập ra giải giao hữu sau.

Trung Quốc bỏ FIFA ASEAN Cup vì Australia không tham gia

“Định hướng chiến lược của đội tuyển Trung Quốc là cọ xát với các đối thủ mạnh để nâng cao trình độ. Trong cuộc đàm phán, FIFA từng cam kết giải đấu sẽ đón những đội bóng chất lượng ngoài Đông Nam Á như Australia hay New Zealand.

CFA thậm chí đã đề xuất phương án nằm ở bảng đấu có Australia, New Zealand và một đội mạnh ở Đông Nam Á (như Indonesia, Thái Lan hoặc Việt Nam). Đối với Trung Quốc, cơ hội thi đấu với các đối thủ hàng đầu mới là yếu tố quyết định, chứ không phải tiền thưởng hay khoản phí hỗ trợ 125.000 USD từ FIFA.

Nếu cam kết này được thực hiện, đội tuyển Trung Quốc chắc chắn tham gia. Nếu không, đội tuyển sẽ không tham gia. Nhưng cam kết của cơ quan điều hành bóng đá thế giới hoàn toàn bị phá vỡ khi cả Australia và New Zealand đều từ chối lời mời. Australia ưu tiên lịch thi đấu giao hữu riêng với Brazil. Các quan chức bóng đá nước này nhận định FIFA ASEAN Cup không phải là giải đấu họ cần”, Titan viết.

“Trong lễ bốc thăm Asian Cup 2027 vào tháng 5, khi các phóng viên Titan gặp gỡ quan chức của Liên đoàn bóng đá Australia, họ xác nhận rằng thực sự đã nhận được lời mời từ FIFA. Nhưng câu trả lời là “Đó chắc chắn là một đề xuất thú vị, nhưng đây không phải là loại giải đấu mà bóng đá Australia cần”.

Ấn phẩm này cho rằng Trung Quốc thất vọng khi các đối thủ ở FIFA ASEAN Cup 2026 không như họ mong đợi: “Nhắc lại FIFA Series (sự kiện diễn ra vào tháng 3), Trung Quốc tham dự vì biết đối thủ là Curacao và Cameroon. Đó là 2 đội tuyển có chất lượng cao. Vì thế phía Trung Quốc rất háo hức tham dự. Nhưng ở FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển của chúng ta sẽ không có được những trải nghiệm tương tự”.