Lỡ ghi bàn bê bối như tuyển Thái Lan, các đội bóng chơi đẹp bù lại cách nào?

Bàn thắng gây tranh cãi của Supachok Sarachat ở chung kết lượt về AFF Cup 2024 bị chỉ trích vì thiếu "fair play". Trước đó, đội tuyển Việt Nam chủ động đá bóng ra ngoài do có cầu thủ chấn thương và đang chờ đối thủ trả bóng. Trên thực tế, từng có những bàn thắng tương tự xảy ra trong bóng đá do hiểu lầm. Nhiều đội bóng chơi đẹp, sau khi có bàn thắng kiểu như vậy đã cho phép đối thủ tự do đưa bóng vào lưới để bù lại 1 bàn.

Leeds United được FIFA vinh danh

Trong trận đấu vào tháng 4/2019, các cầu thủ Leeds United đã đứng yên và để cho Aston Villa dẫn bóng đến khung thành và ghi bàn. Leeds United mở tỉ số nhờ bàn thắng gây tranh cãi của Mateusz Klich ở phút 72. Pha lập công này đã gây xung đột giữa hai đội, khi một cầu thủ Aston Villa bị đau nằm sân nhưng Leeds United vẫn tiếp tục tấn công và ghi bàn.

Sau 5 phút gián đoạn, HLV Marcelo Bielsa quyết định chỉ đạo các cầu thủ Leeds đứng yên để Aston Villa ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 77. HLV Bielsa của Leeds chia sẻ: "Chúng tôi đã trả lại bàn thắng. Những gì mọi người thấy là sự thật và chúng tôi thể hiện cách nhìn nhận của mình bằng hành động này. Bóng đá Anh nổi tiếng với tinh thần fair play, vì vậy tôi không cần phải bình luận thêm”.

Đáng chú ý, đây là trận đấu quyết định suất thăng hạng trực tiếp từ Championship lên giải Ngoại Hạng Anh - tương đương với khoản thu nhập lên đến hàng trục triệu Bảng. Trận đấu này khiến Leeds bỏ lỡ cơ hội lên hạng ngay, phải đá play-off và cuối cùng thất bại.

Đổi lại, HLV Bielsa và Leeds United được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trao giải Fair Play.

Leeds của HLV Bielsa để đối phương ghi bàn sau khi họ có 1 bàn thắng tranh cãi

Arsenal mời đối thủ đá lại

Trận đấu giữa Arsenal và Sheffield United tại vòng 5 của FA Cup năm 1999 đã phải đá lại sau một bàn thắng gây tranh cãi. Khi tỷ số đang hòa 1-1, Sheffield United đã đá bóng ra ngoài sân để cho cầu thủ bị chấn thương Lee Morris nhận sự chăm sóc y tế.

Sau đó, Arsenal lẽ ra phải trả bóng lại cho đội khách. Tuy nhiên, cầu thủ Nwankwo Kanu của Arsenal lại chuyền cho Marc Overmars ghi bàn đưa Arsenal vượt lên dẫn 2-1.

Bàn thắng này gây phản ứng mạnh mẽ từ phía Sheffield United. HLV Steve Bruce yêu cầu các cầu thủ rời sân để phản đối. Trận đấu tiếp tục và Arsenal giành chiến thắng, nhưng phía Sheffield United tỏ ra bất mãn.

Sau trận, HLV Arsene Wenger đưa ra quyết định chưa từng có tiền lệ. Theo đề xuất của HLV trưởng người Pháp, Arsenal đề nghị tổ chức lại trận đấu và được chấp thuận. Arsenal thắng trận đá lại với các bàn thắng của Overmars và Dennis Bergkamp.

HLV Wenger nói về bàn thắng tranh cãi của “Pháo thủ”: "Bàn thắng thứ 2 là một bàn thắng gây tranh cãi và chúng tôi cảm thấy đó không phải là điều đúng đắn. Chúng tôi có cảm giác rằng chúng tôi không thắng trận đấu như cách chúng tôi muốn”.

HLV Wenger yêu cầu tổ chức đá lại khi Arsenal có bàn thắng tranh cãi

Rangers đứng im cho đối thủ ghi bàn

Trong trận đấu giữa 2 CLB Rangers và Partick Thistle vào tháng 2/2023 ở Cúp quốc gia Scotland, Malik Tillman ghi bàn theo cách gây tranh cãi. Khi tỉ số đang là 1-1, Rangers đã đá bóng ra ngoài để Tillman nhận sự chăm sóc y tế.

Tuy nhiên, khi phía Partick cố gắng chuyền bóng lại cho Rangers, đội trưởng Kevin Holt đã kiểm soát bóng không tốt. Tillman nhìn thấy cơ hội và nhanh chóng cướp bóng rồi ghi bàn, đưa CLB Rangers vươn lên dẫn trước mà không cho đội khách cơ hội trả bóng lại cho đội chủ nhà.

Các cầu thủ Partick lập tức phản đối hành động này, dẫn đến một cuộc xô xát giữa 20 cầu thủ. HLV Michael Beale của Rangers sau đó yêu cầu đội bóng để Partick ghi bàn ngay từ khi trận đấu tiếp tục.

Scott Tiffoney của CLB Partick đã dễ dàng ghi bàn gỡ hòa 2-2 khi gần như cả đội Rangers đứng yên để anh vượt qua. Thủ môn Allan McGregor ban đầu có vẻ không chấp nhận nhưng rồi vẫn để Scott Tiffoney đưa bóng vào lưới của mình. Cuối cùng, Rangers giành chiến thắng 3-2 nhờ bàn thắng muộn của Jamie Sands.

Scott Tiffoney của CLB Partick ghi bàn khi đối thủ gần như đứng im

Thủ môn tự mắc lỗi, đối thủ vẫn chơi đẹp

Trong một trận đấu ở giải hạng tư của Italia giữa 2 CLB Fersina và Dro vào năm 2014, một tình huống hy hữu đã xảy ra. Khi 1 cầu thủ của Fersina bị chấn thương, cầu thủ của Dro đã đá bóng ra ngoài sân để dừng trận đấu.

Thủ môn của CLB Fersina để cho cầu thủ của Dro ghi bàn

Khi cầu thủ bị chấn thương đứng dậy, cầu thủ của Fersina đã chuyền bóng cho thủ môn của Dro để trận đấu bắt đầu lại. Tuy nhiên thủ môn Dro mắc sai sót khi nhận bóng và kết quả là bóng lướt qua 2 chân của anh rồi đi vào lưới. Bàn thắng này sau đó được công nhận.

Vì tinh thần fair-play, CLB Fersina ngay lập tức cho phép một cầu thủ của Dro dẫn bóng và ghi bàn để cân bằng tỷ số. Trận đấu này cuối cùng kết thúc với tỷ số hòa 3-3.