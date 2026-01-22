Lộ diện trọng tài trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc tranh hạng 3 U23 châu Á

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức công bố tổ trọng tài điều hành trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc 22h00 ngày 23/1. Đáng chú ý, ông Alexander George King – người vừa bắt chính trong trận U23 Việt Nam tại bán kết sẽ tiếp tục góp mặt nhưng với vai trò trọng tài thứ tư (trọng tài bàn).

Người được tin tưởng giao trọng trách bắt chính trận tranh hạng 3 là trọng tài Abdullah Al Jamali người Kuwait. Hỗ trợ cho ông là các trợ lý Ali Jraq (Kuwait) và Nasser Salim Abdullah Ambusaidi (Oman). Trong khi đó, phụ trách phòng VAR là ông Mohammed Obaid Khadim Mohammed (UAE) và trợ lý VAR người Thái Lan, ông Sivakorn Pu-Udom.

Trọng tài chính Abdullah Al Jamali người Kuwait (Ảnh: Getty)

Trọng tài chính Abdullah Al Jamali sinh năm 1992, đạt cấp FIFA từ năm 2019 và là gương mặt quen thuộc tại các giải đấu lớn của châu lục. Điểm khiến người hâm mộ chú ý ở vị trọng tài này là sự nhẹ tay trong các quyết định kỷ luật.

Thống kê cho thấy, trong 80 trận đấu quốc tế gần nhất, ông Al Jamali mới chỉ rút ra duy nhất 1 thẻ đỏ và 80 thẻ vàng. Với tỷ lệ trung bình chỉ 1 thẻ vàng/trận, đây được xem là một tín hiệu tâm lý tích cực cho cầu thủ cả hai đội, giúp trận đấu có thể diễn ra cởi mở và bớt căng thẳng hơn sau những áp lực tại vòng bán kết.