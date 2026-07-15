Lộ diện trọng tài đại chiến Anh vs Argentina: Người quen của Messi, từng bắt chung kết World Cup 2022

FIFA chính thức công bố trọng tài bắt chính trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh. Vị "vua áo đen" này không chỉ từng góp mặt ở trận chung kết World Cup 2022 mà còn gắn liền với danh hiệu đầu tiên của Messi ở Inter Miami.

Mới đây, ngay trước màn so tài giữa Argentina và Anh, FIFA đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận bán kết được chờ đợi nhất World Cup 2026. Người được giao nhiệm vụ cầm còi là Ismail Elfath, trọng tài mang quốc tịch Mỹ, cái tên không còn xa lạ với Lionel Messi.

Tại World Cup 2022 trên đất Qatar, Ismail Elfath từng làm trọng tài thứ tư trong trận chung kết giữa Argentina và Pháp - nơi Messi cùng các đồng đội đánh bại đối thủ trên chấm luân lưu để lần đầu tiên bước lên đỉnh thế giới.

Không chỉ vậy, vị trọng tài 44 tuổi còn là người điều khiển trận chung kết Leagues Cup 2023, giải đấu đánh dấu cột mốc lịch sử của Inter Miami. Đó là trận đấu Inter Miami hòa Nashville 1-1 trước khi thắng trong loạt sút luân lưu. Messi là người mở tỷ số cho đội bóng áo hồng và cũng thực hiện thành công lượt sút đầu tiên trên chấm 11 m, góp công mang về chiếc cúp đầu tiên trong lịch sử CLB, đồng thời cũng là danh hiệu đầu tiên của anh kể từ khi đặt chân tới MLS.

Đại chiến Anh vs Argentina sắp diễn ra (Ảnh: Getty)

Trọng tài chính cầm còi trận Anh vs Argentina là ông Ismail Elfath

Sinh ra tại Casablanca (Ma Rốc) nhưng mang quốc tịch Mỹ, Ismail Elfath là trọng tài FIFA từ năm 2016 và đã điều khiển hơn 300 trận đấu chuyên nghiệp. Ngoài MLS, ông từng cầm còi ở nhiều giải đấu lớn như Olympic, World Cup và trận chung kết FIFA Intercontinental Cup 2025 giữa PSG và Flamengo.

Tại World Cup 2026, Elfath đã bắt chính ba trận đấu gồm Hà Lan hòa Nhật Bản 2-2, Tây Ban Nha thắng Uruguay 1-0 và Na Uy đánh bại Brazil 2-1 ở vòng 1/8. Trận Brazil - Na Uy cũng là cuộc đấu khiến trọng tài người Mỹ trở thành tâm điểm tranh cãi. Ban đầu, ông không phát hiện tình huống Kristoffer Ajer phạm lỗi với Matheus Cunha trong vòng cấm. Chỉ sau khi nhận tín hiệu từ VAR, Elfath mới thay đổi quyết định và cho Brazil hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Bruno Guimaraes lại không thể đánh bại thủ môn đối phương. Cuối trận, ông tiếp tục cho Brazil hưởng thêm một quả penalty khác và Neymar đã tận dụng thành công.

Sau ba trận đã điều khiển tại World Cup 2026, Ismail Elfath rút tổng cộng 8 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, chiếc thẻ đỏ duy nhất dành cho Agustín Canobbio của Uruguay.

Theo FIFA, tổ trọng tài điều khiển trận bán kết giữa Argentina và Anh đều đến từ những liên đoàn không thuộc UEFA hay CONMEBOL, tiếp tục áp dụng nguyên tắc tránh phân công trọng tài thuộc cùng khu vực với các đội tuyển thi đấu.

Ngoài Ismail Elfath, hai trợ lý Corey Parker và Kyle Atkins cũng đều đến từ Mỹ. Trọng tài thứ tư là Maurizio Mariani (Italia), trong khi Daniele Bindoni (Italia) đảm nhận vai trò trọng tài dự bị.

Với Messi, Ismail Elfath có thể xem là một "người quen" mang nhiều kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, ở trận bán kết World Cup 2026, vị trọng tài người Mỹ sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất từ đầu giải khi điều khiển cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Argentina và tuyển Anh.