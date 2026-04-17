Lộ diện danh tính tân chủ tịch SHB Đà Nẵng

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Huy Tài sẽ là tân chủ tịch CLB bóng đá SHB Đà Nẵng thay cho ông Vũ Nam Thắng. Cách đây ít ngày, ông Vũ Nam Thắng quyết định dừng lại khi thành tích của đội bóng sông Hàn chưa đạt được kì vọng.

Ông Nguyễn Huy Tài sinh ngày 3/2/1974, là cử nhân chuyên ngành Tài chính tín dụng, Học viện Ngân hàng; Cử nhân Luật, ĐH Luật Hà Nội. Ông Tài công tác SHB từ năm 2007 và được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc SHB kiêm Giám đốc Chi nhánh SHB Hà Nội từ tháng 2/2013 đến nay.

Cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng đóng vai trò hỗ trợ cho ông Nguyễn Huy Tài trong phần còn lại của mùa giải 2025/26. Trái với thông tin trên mạng xã hội, CLB Đà Nẵng tiếp tục đặt niềm tin và cho huấn luyện viên Lê Đức Tuấn thêm một cơ hội. Chưa có lời mời chính thức nào được đưa ra với các huấn luyện viên khác để dẫn dắt Đà Nẵng.

Quế Ngọc Hải và đồng đội vẫn ở trong giai đoạn đặc biệt khó khăn. Họ mới chỉ có 12 điểm sau thất bại 0-1 trước Sông Lam Nghệ An. CLB Đà Nẵng rơi xuống vị trí cuối bảng khi PVF-CAND bất ngờ giành được 1 điểm trước Công an Hà Nội tại vòng 18 V.League.

Song song với việc thay đổi thượng tầng, SHB Đà Nẵng tiếp tục bổ nhiệm ông Yusuke Adachi vào vị trí giám đốc kỹ thuật. Đây là phương án chuyên môn của đội bóng nhằm giúp đỡ huấn luyện viên trưởng Lê Đức Tuấn.

CLB Đà Nẵng sẽ tiếp đón Nam Định và Thể Công Viettel trên sân nhà ở hai vòng đấu tiếp theo trước khi có chuyến làm khách trên sân của Hà Nội FC. Nếu không thể giành điểm trong các trận đấu quan trọng nói trên, việc Đà Nẵng có thể bị các đối thủ trong cuộc đua trụ hạng như PVF-CAND, Đông Á Thanh Hóa hay HAGL bỏ xa là điều dễ hiểu.

Ở vòng 19, Đông Á Thanh Hóa tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà, HAGL làm khách của Thể Công Viettel còn PVF-CAND gặp Ninh Bình.