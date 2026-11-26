Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Xuân Son nằm trong số 21 ứng viên cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2026.

Sáng 26/11, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức họp báo công bố Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Ở lần tổ chức thứ 31, giải thưởng dự kiến có 15 hạng mục nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho bóng đá Việt Nam trong năm qua.

Ở hạng mục Quả bóng vàng nam, CLB Công an Hà Nội chiếm ưu thế khi có tới 7 cầu thủ được đề cử, gồm Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Filip, Lê Phạm Thành Long, Đoàn Văn Hậu và Cao Pendant Quang Vinh.

Trong số này, Nguyễn Đình Bắc là ứng viên sáng giá bậc nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng 2026 nhờ những thành tích ấn tượng ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Nguyễn Đình Bắc được đánh giá là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2026. (Ảnh: VFF)

Tiền đạo sinh năm 2004 cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 , đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng Vua phá lưới giải đấu. Trước đó, Đình Bắc cũng góp công giúp U23 Việt Nam giành huy chương đồng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 và trở thành Vua phá lưới của giải.

Trong màu áo Công an Hà Nội, chân sút 22 tuổi ghi 10 bàn tại V.League 2025-2026, cùng đội bóng ngành công an giành chức vô địch V.League và Siêu cúp Quốc gia. Đình Bắc cũng được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League mùa giải vừa qua.

Tuy nhiên, Đình Bắc phải cạnh tranh với nhiều đồng đội giàu kinh nghiệm trên đội tuyển quốc gia. Nguyễn Quang Hải sở hữu danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2025-2026, trong khi Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm và Đoàn Văn Hậu đều có những đóng góp quan trọng vào chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam.

Thủ môn Patrik Lê Giang cũng góp mặt trong cuộc đua sau khi được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên gây ấn tượng với thành tích ghi 11 bàn tại V.League 2025-2026.

Xét về số lượng ứng viên, CLB Hà Nội và Ninh Bình cùng có 4 đại diện, trong khi Thể Công Viettel có sự góp mặt của 2 cầu thủ.

Ở hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất, sự xuất hiện của Chu Ngọc Nguyễn Lực thu hút sự chú ý. Tiền vệ sinh năm 2009 là gương mặt trẻ nhất trong danh sách 12 ứng viên. Nguyễn Lực trải qua một năm đáng nhớ khi cùng U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, lọt vào tứ kết giải U17 châu Á và lần đầu tiên giành quyền tham dự U17 World Cup.

Ở hạng mục Quả bóng vàng nữ, 13 cầu thủ được đề cử, trong đó có những gương mặt quen thuộc như Huỳnh Như, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Trần Thị Thu Xuân.

Ngoài ra, ban tổ chức công bố danh sách 10 ứng viên Quả bóng vàng futsal nam, 8 ứng viên Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất và 9 ứng viên Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất.

Điểm mới của giải thưởng năm nay là mức tiền thưởng được nâng lên. Chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng nam và nữ nhận 50 triệu đồng, trong khi Quả bóng bạc và Quả bóng đồng lần lượt nhận 40 triệu và 30 triệu đồng.

Ở hạng mục futsal, mức thưởng tương ứng là 40 triệu, 30 triệu và 20 triệu đồng. Các danh hiệu Cầu thủ trẻ nam, nữ và Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất có mức thưởng 20 triệu đồng mỗi giải. Giải Cống hiến và Fair Play có mức thưởng 15 triệu đồng mỗi giải.

Danh sách 21 ứng viên Quả bóng vàng nam Việt Nam 2026: - Công an Hà Nội: Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Filip, Lê Phạm Thành Long, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh. - Hà Nội FC: Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh. - Ninh Bình: Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tài Lộc. - Thể Công Viettel: Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài. - Công an TP.HCM: Patrik Lê Giang. - Hải Phòng/Công an TP.HCM: Nguyễn Nhật Minh. - Nam Định: Nguyễn Xuân Son. - Hoàng Anh Gia Lai: Trần Trung Kiên.