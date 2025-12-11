Lộ diện ‘của để dành’ của bóng chuyền nữ Việt Nam sau chiến thắng thuyết phục trước Myanmar

Ánh Thảo sở hữu phong cách chơi được ví với ngôi sao Ngọc Hoa của bóng chuyền nữ Việt Nam trước đây (ảnh TTO)

SEA Games 33 khởi tranh với những dự báo đầy thách thức với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Chủ nhà Thái Lan không giấu tham vọng giữ vững vị trí số 1, trong khi đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vắng tay đập Bích Tuyền .

Và thay vì gọi một gương mặt tên tuổi khác, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã dành cơ hội cho một cái tên mới toanh, Bùi Thị Ánh Thảo. Báo chí Thái Lan, vốn theo sát bóng chuyền Việt Nam, cũng phải ngạc nhiên với quyết định này.

Tuy nhiên, trận mở màn trước Myanmar hôm 10/12 phần nào cho thấy bóng chuyền nữ đang thực hiện những bước đi đầy ý đồ. Ánh Thảo đã thể hiện những phẩm chất đầy tiềm năng ở trận đấu BHL đội tuyển bóng chuyền trao cơ hội cho cô, đồng thời giữ sức trụ cột gồm cả chủ công Trần Thị Thanh Thuý.

Ánh Thảo (giữa) đánh dấu kỳ SEA Games đầu tiên với màn ra mắt chất lượng trước Myanmar (ảnh M.D)

VĐV đang khoác áo Hà Nội Tasco đã có màn trình diễn ấn tượng (ghi 9 điểm), be chắn, bắt bước một tốt. So với độ tuổi 16, Ánh Thảo sở hữu khả năng bật nhảy tốt, những cú đập uy lực.

Điểm đáng ngạc nhiên nhất trong cách chơi của Ánh Thảo, bên cạnh tư duy nhạy bén là sự tự tin, vững vàng trên sân. Cô hoà nhập rất nhanh với các “đàn chị” dày dạn kinh nghiệm.

Trên thực tế dù còn trẻ, Ánh Thảo đã sớm được cọ xát qua các giải đấu tầm cỡ như Vô địch châu Á U20 hay Vô địch thế giới U21 và mới đây vừa góp sức đưa CLB bóng chuyền nữ Hà Nội vô địch giải hạng A, thăng hạng VĐQG.

Dĩ nhiên, Myanmar là đối thủ dưới cơ so với đội tuyển Việt Nam và phía trước Ánh Thảo còn cần nhiều thời gian để trưởng thành. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho biết Ánh Thảo cần tiếp tục tập trung cho chuyên môn để tích luỹ thêm kinh nghiệm. Nhưng sự xuất hiện của các gương mặt trẻ cho thấy đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã sẵn “của để dành” cho tương lai.

