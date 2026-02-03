Lộ điểm yếu, tuyển Việt Nam liệu có sảy chân trước Indonesia ở tứ kết giải châu Á?

Vào lúc 19h00 hôm nay (3/2), chủ nhà Indonesia sẽ gặp tuyển Việt Nam ở vòng tứ kết giải futsal châu Á 2026. Trước trận đấu, nhà báo thể thao Irvan Fatchurrohman của hãng truyền thông Radar Cirebon TV (Indonesia) đã đưa ra những phân tích cho rằng tuyển futsal Việt Nam đang tồn tại một số điểm yếu và đây là cơ hội rất thuận lợi để Indonesia có thể hướng tới chiến thắng.

“Trận đấu gặp tuyển Việt Nam sẽ rất quan trọng với tuyển Indonesia. Trận đấu này mang ý nghĩa danh dự rất lớn bởi đây là nhiệm vụ trả thù của đội chủ nhà sau thất bại sít sao trước Việt Nam tại SEA Games 2025.

Indonesia đã tiến vào tứ kết với phong độ mạnh mẽ, trong đó có trận thắng Hàn Quốc tới 5-0, thắng 5-3 trước Kyrgyzstan, cũng như trận hòa 1-1 với Iran.

Thành tích này khẳng định sự sắc bén trong hàng công của Indonesia, kết hợp với lối chơi phòng ngự khá vững chắc xuyên suốt vòng bảng.

Trong khi đó, Việt Nam nổi tiếng với lối chơi phòng ngự kỷ luật, tuy nhiên gần đây, họ thường tỏ ra khá yếu thế ở những phút cuối trận.

Tại SEA Games 2025, Indonesia đã thua Việt Nam 0-1, điều này sẽ càng tạo thêm động lực để tuyển Indonesia phục thù trước sự chứng kiến của khan giả nhà” - nhà báo thể thao Irvan Fatchurrohman phân tích.

Tuyển Indonesia đang được đánh giá "cửa trên" so với tuyển Việt Nam.

Cây bút xứ Vạn đảo cũng dự đoán về những nhân tố chủ chốt của hai đội có thể sẽ thi đấu vào tối nay:

“Indonesia được dự đoán sẽ dựa vào một số cầu thủ chủ chốt như Samuel Eko, người đã ghi bàn thắng quan trọng vào lưới Iraq, Israr Megantara và Muhammad Nizar, những người đang đạt phong độ cao.

Vai trò của Rizki Xavier và Ardiansyah Nur cũng rất quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của trận đấu.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam khả năng sẽ trông cậy vào những cái tên giàu kinh nghiệm như Châu Đoàn Phát, Nguyễn Mạnh Dũng, Từ Minh Quang, Nguyễn Đa Hải với sự hỗ trợ từ Đinh Công Viên, Vũ Ngọc Anh”.

Nhà báo thể thao xứ Vạn đảo cho rằng việc thi đấu sân nhà sẽ là lợi thế rất lớn để Indonesia hướng tới chiến thắng:

“Indonesia có lợi thế đáng kể với tư cách là nước chủ nhà. Sự cổ vũ của hàng ngàn người hâm mộ tại Indonesia Arena được cho là nguồn động lực tinh thần rất lớn”.

Những nhận định của cây bút Irvan Fatchurrohman là hoàn toàn có cơ sở bởi hiện tại, Indonesia mới là đội được đánh giá nhỉnh hơn so với tuyển Việt Nam.

Tại SEA Games 33, dù thua tuyển Việt Nam 0-1 nhưng sau khi đá vòng tròn một lượt, chính Indonesia mới là đội giành HCV trong khi tuyển Việt Nam không thể giành huy chương.

Quan trọng hơn, tuyển futsal Việt Nam cũng không còn duy trì được khả năng phòng ngự tốt như thời điểm cách đây vài năm. Trong những trận gần đây, tuyển Việt Nam có nhiều thời điểm tỏ ra sơ hở ở khâu phòng ngự.

Thống kê cho thấy, trong 6 trận gần nhất (gồm cả giao hữu), tuyển futsal Việt Nam để thủng lưới tới 17 bàn. Đây là con số đáng lo ngại, đặc biệt khi Indonesia đang có hàng công thăng hoa, với việc ghi tới 17 bàn chỉ sau 5 trận gần nhất (bao gồm cả trận thắng 6-1 trước chủ nhà Thái Lan ở SEA Games 33).

Tuyển Việt Nam cần tập trung tối đa và chắt chiu cơ hội nếu muốn vượt qua Indonesia.

Ở thế “cửa dưới”, tuyển Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao độ trong suốt trận đấu và sẽ cần chắt chiu cơ hội nếu muốn đánh bại Indonesia. Nếu không làm được điều đó, khả năng tuyển Việt Nam sảy chân trước đội chủ nhà sẽ là kịch bản rất dễ xảy ra.



