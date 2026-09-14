Lo cho tuyển Việt Nam trước FIFA ASEAN Cup

So với ASEAN Cup 2026, lực lượng tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup có thể biến động, đặc biệt là nhân sự ở hàng phòng ngự và khu vực trung tuyến.

Tuyển Việt Nam và các đội bóng Đông Nam Á sắp bước vào một lịch trình thi đấu "dị biệt" khi hai giải đấu có tính chất tương tự (ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup) diễn ra cách nhau chỉ một tháng. Khó khăn càng chồng chất với thầy trò HLV Kim Sang-sik khi các tuyển thủ phải xen kẽ việc "xả trại" về câu lạc bộ rồi lại gấp rút hội quân cùng đội tuyển quốc gia.

HLV Kim Sang-sik và các cộng sự đối mặt với loạt bài toán khó trước thềm FIFA ASEAN Cup: thể lực của cầu thủ bị vắt kiệt vì mật độ ra sân quá dày; phải tính toán kỹ hơn cho điểm rơi phong độ ở 2 giải đấu cận kề. Sau cùng, những đối thủ cạnh tranh như Indonesia, Thái Lan mang đến đội hình khác biệt rõ so với ASEAN Cup. Tuyển Việt Nam sẽ giữ nguyên bộ khung qua 2 giải đấu và HLV Kim cần triển khai đấu pháp mới để không bị đối thủ bắt bài.

Văn Vĩ bỏ lỡ giải đấu tới, Hoàng Đức có thể không đạt thể trạng tốt nhất. Ảnh: Hữu Phạm.

Nhiều tuyển thủ chấn thương, rớt phong độ

Sau ASEAN Cup 2026, Hoàng Đức bị rách cơ và nghỉ thi đấu 2-3 tuần. Tiền vệ trụ cột của Việt Nam sẽ hồi phục để dự FIFA ASEAN Cup nhưng có kịp lấy lại thể trạng và cảm giác bóng tốt nhất hay không còn bỏ ngỏ. Sau những gì xảy ra ở đội tuyển tại ASEAN Cup, tất cả đã thấy vai trò của Hoàng Đức quan trọng như thế nào.

Tại Ninh Bình, Tài Lộc không tập luyện sau ASEAN Cup. Xuân Son cũng không ra sân ở trận gần nhất của Nam Định (gặp Đà Nẵng) vì chấn thương nhẹ, chưa rõ tình trạng ra sao. Trước đó, từ trận chung kết lượt về ASEAN Cup với Thái Lan, hậu vệ Văn Vĩ bị rách cơ, sớm nói lời chia tay FIFA ASEAN Cup.

Sau hành trình dài ở ASEAN Cup và kết thúc giai đoạn điểm rơi phong độ lý tưởng, nhiều tuyển thủ tập luyện và thi đấu "ì ạch" khi trở lại CLB. Trung vệ Thành Chung thể hiện tệ tại CLB Hà Nội trong trận gần nhất trước SLNA. Hoàng Hên và Hai Long cũng thi đấu nhạt nhòa khi Hà Nội thua thảm SLNA 1-4.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu bị truất quyền thi đấu trong trận đại chiến Công an Hà Nội và Thể Công Viettel. Sau cú vào bóng thô thiển với Doãn Ngọc Tân, Văn Hậu hứng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng và nguy cơ bị phạt nguội. Tâm lý của hậu vệ thuộc biên chế CAHN có thể bị ảnh hưởng sau sự cố "khủng hoảng truyền thông" nghiêm trọng.

Ngọc Tân có 2 trận đấu để ra sân và tìm lại phong độ tốt nhất để được HLV Kim triệu tập trở lại đội tuyển. Tuy nhiên, chấn thương ở trận đối đầu CAHN khiến "máy quét" số 1 của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup. Trong bối cảnh V.League khan hiếm cầu thủ chất lượng ở vị trí mỏ neo, chấn thương của Ngọc Tân ngay trước thềm FIFA ASEAN Cup là điều đáng tiếc cho cá nhân tiền vệ này và toan tính của HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim đối diện sức ép rất lớn để Việt Nam giành thành tích tốt tại FIFA ASEAN Cup.

Đội hình Việt Nam biến động ở đâu?

Gần đây, bóng đá Việt Nam đón thông tin đáng chú ý khi trung vệ/tiền vệ phòng ngự Kyle Colonna có quốc tịch Việt Nam (lấy tên tiếng Việt là Lương Chí Khải). Trung vệ thuộc biên chế Thể Công Viettel sẵn sàng lên tuyển dự FIFA ASEAN Cup và phần còn lại là quyết định của HLV Kim.

Filip Nguyễn và Jason Quang Vinh sẵn sàng trở lại đội tuyển ở giải đấu tới. Tiền đạo Khoa Ngô đã sẵn sàng về thể lực và có phong độ tốt để lên tuyển sau khi lỡ hẹn tại ASEAN Cup. Bên cạnh đó, trung vệ Adou Minh và tiền đạo Lee Williams là những phương án mới để HLV Kim cân nhắc.

BLV Quang Huy nhận định cùng Tiền Phong về tình hình lực lượng tuyển Việt Nam: "Đội hình Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup sẽ thay đổi nhưng tôi nghĩ chỉ 4-5 vị trí. Filip Nguyễn và Jason Quang Vinh có khả năng rất cao trở lại. Filip đang có phong độ tốt, xứng đáng trở lại. Sau chấn thương của Văn Vĩ, Quang Vinh rộng cửa lên tuyển".

"HLV Kim cần một chân chạy cánh tốc độ và đột phá như Khoa Ngô. Tôi tin Khoa sẽ có cơ hội ở giải đấu tới. Các nhân tố khác như Lee Williams, Adou Minh còn bỏ ngỏ khả năng được triệu tập. Tôi tiếc cho Ngọc Tân vì đội tuyển rất cần bổ sung tiền vệ phòng ngự cho FIFA ASEAN Cup. Nếu Ngọc Tân không chấn thương, gần như chắc chắn được HLV Kim triệu tập", BLV Quang Huy nêu quan điểm.

BLV Quang Huy cho rằng hàng phòng ngự là tử huyệt của Việt Nam từ ASEAN Cup 2026. HLV Kim cần cân nhắc Lương Chí Khải (Colonna), trung vệ có phong độ tốt từ đầu V.League 2026/27, là chốt chặn phòng ngự cao to, mạnh thể lực, tranh chấp tốt và sẵn sàng đương đầu với các pha bóng bổng. Khi Thành Chung không có phong độ cao và Văn Hậu gặp vấn đề bên lề, cơ hội sẽ mở ra cho Colonna.

Colonna (Lương Chí Khải) vừa có quốc tịch, sẽ là phương án mới của đội tuyển.

"Vị trí tiền vệ phòng ngự là nỗi lo tiếp theo của Việt Nam. Lê Phạm Thành Long là tiền vệ mỏ neo duy nhất được HLV Kim chọn tại ASEAN Cup 2026. Thành Long đá tốt, nhưng chúng ta chỉ có một phương án ở vị trí đó là quá mạo hiểm. HLV Kim sẽ bổ sung thêm người nhưng gọi ai lên tuyển là vấn đề khó. Sau 2 vòng của V.League 2026/27, chúng ta không có thời gian để kiểm chứng đâu là nhân tố mới triển vọng cho đội tuyển", BLV Quang Huy kết luận.

Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 với đội hình tối ưu, trong khi Thái Lan và Indonesia chỉ triệu tập dàn cầu thủ "hạng B". Indonesia công bố danh sách 23 tuyển thủ dự FIFA ASEAN Cup, quy tụ đầy đủ ngôi sao, một trong số đó là Jay Idzes - trung vệ được định giá 14 triệu euro.

Chiều 14/9, Thái Lan công bố đội hình chính thức dự FIFA ASEAN Cup với sự trở lại của Chanathip và Supachok. Các đối thủ mạnh lên trông thấy, trong khi Việt Nam gặp nhiều biến động lực lượng. Đây là lúc Việt Nam cần bàn tay thao lược của HLV Kim để lựa chọn nhân sự hợp lý và vạch ra các đấu pháp chiến thuật hiệu quả để gặt hái kết quả tốt ở giải đấu sắp tới.