Liverpool vô địch Ngoại Hạng Anh: Cơ hội chỉ 5,1% vẫn đánh bại Arsenal, Man City

Từ một đội bóng bị xem là ứng viên thứ ba, Liverpool đã vượt qua Man City và Arsenal nhờ những khoảnh khắc then chốt và sự tỏa sáng của các ngôi sao. Dưới đây là hành trình đưa Liverpool đến ngôi vương.

Chức vô địch ngoài dự đoán

Vào tháng 8/2024, Liverpool đối mặt với nhiều nghi ngờ khi Jurgen Klopp ra đi, không có bản hợp đồng lớn, và các tin đồn về hợp đồng sắp hết hạn của Mohamed Salah, Virgil van Dijk và Trent Alexander-Arnold chiếm sóng truyền thông.

Siêu máy tính Opta dự đoán Liverpool chỉ có 5,1% cơ hội vô địch, so với 82,2% của Man City và 12,2% của Arsenal. Jamie Carragher dự đoán Liverpool sẽ về thứ ba, trong khi Gary Neville cho rằng họ chỉ đứng thứ 5, sau Man Utd, do thiếu chiều sâu ở hàng tiền vệ.

Chấn thương dây chằng của Rodri vào tháng 9/2024 làm suy yếu Man City, nhưng Liverpool phải đợi đến tháng 11 để được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Giai đoạn tháng 10–11/2024 chứng kiến phong độ ấn tượng của thầy trò HLV Slot.

Liverpool giành 4 điểm trước Chelsea và Arsenal trong một tuần, nổi bật với trận hòa 2-2 tại Emirates. Các chiến thắng lội ngược dòng trước Brighton (từ 0-1) và Southampton (từ 1-2) thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của Liverpool.

Liverpool hòa 2-2 trên sân của Arsenal

Ngày 9/11/2024, Liverpool đánh bại Aston Villa 2-0 tại Anfield, trong khi Man City thua Brighton và Arsenal hòa Chelsea. Opta nâng cơ hội vô địch của Liverpool lên 53,4%.

Cuối tháng 11/2024, Liverpool khẳng định vị thế với chiến thắng 2-0 trước Man City tại Anfield, khiến Opta dự đoán cơ hội vô địch của họ tăng vọt lên 80,4%, trong khi Arsenal là 9,8% còn Man City: là 4,4%.

Tháng 12/2024, Liverpool hòa Newcastle (3-3) và Fulham (2-2). Đội bóng của HLV Slot lộ ra điểm yếu ở hàng thủ khi bị Alexander Isak và Antonee Robinson khai thác các lỗ. Tuy nhiên, Mohamed Salah nhanh chóng xóa tan nghi ngờ với 4 bàn và 4 kiến tạo trong 3 trận cuối năm, giúp Liverpool đánh bại Tottenham, Leicester và West Ham.

Salah bùng nổ ở cuối năm 2024

Trong khi đó, Arsenal chịu tổn thất lớn khi Bukayo Saka dính chấn thương. Điều này khiến Arsenal gặp khó khăn lớn và Opta dự đoán Liverpool có 91,35% cơ hội vô địch.

Liverpool khởi đầu năm 2025 với 2 trận hòa trước Man Utd và Nottingham Forest. Tuy nhiên sau đó, Darwin Nunez trở thành người hùng khi ghi 2 bàn muộn từ băng ghế dự bị, giúp Liverpool thắng Brentford 2-0. Trong khi đó, Arsenal hòa Aston Villa 2-2, không thể thu hẹp khoảng cách.

Trận derby Merseyside ngày 19/2/2025 là một bước lùi của Liverpool khi họ hòa 2-2. HLV Slot bị cấm chỉ đạo hai trận sau tranh cãi với trọng tài Michael Oliver. Liverpool tiếp tục chật vật, chỉ thắng sát nút Wolves và hòa Aston Villa, khiến cơ hội vô địch giảm xuống 84,7%, theo Opta.

Lật đổ Man City

Tuy nhiên thời điểm định đoạt danh hiệu của họ đã đến vào ngày 23/2/2025. Liverpool đánh bại Man City 2-0 tại Etihad với các bàn thắng của Salah và Dominik Szoboszlai. Họ đã tận dụng thất bại của Arsenal trước West Ham.

Chiến thắng nói trên giúp Liverpool tạo khoảng cách 11 điểm với Arsenal. Cựu tiền vệ của Man Utd, Roy Keane tuyên bố: “Mọi thứ đã kết thúc”. Opta nâng cơ hội vô địch của Liverpool lên 96,7%.

Liverpool đánh bại Man City 2-0 tại Etihad

Dù thất bại ở chung kết Carabao Cup trước Newcastle và bị PSG loại ở vòng 1/8 Champions League, Liverpool vẫn giữ vững phong độ tại Premier League. Chiến thắng 1-0 trước Everton với bàn thắng của Diogo Jota ngày 1/4/2025 đưa cơ hội vô địch của họ lên 99%.

Ngày 6/4/2025, Liverpool bất ngờ thua Fulham 3–2 tại Craven Cottage. Đây là thất bại sân khách đầu tiên của Liverpool, chấm dứt chuỗi 26 trận bất bại. Tuy nhiên, Liverpool nhanh chóng trở lại với các chiến thắng trước West Ham (2-1) và Leicester City (1-0). Arsenal hòa Everton, Brentford và Crystal Palace, tự làm khó chính mình và dâng ngôi vương cho thầy trò Slot.

Chiến thắng 5-1 của Liverpool trước Tottenham ở vòng 34 giúp thầy trò HLV Slot vô địch sớm 4 vòng đấu, với 73 điểm sau 31 trận và cách biệt an toàn lên tới 15 điểm với Arsenal. Đội bóng chủ sân Anfield vô địch với thành tích thắng 25 trận, hòa 7 và thua 2, ghi 80 bàn và thủng lưới 32 bàn. Thống kê chỉ ra Liverpool là đội ghi nhiều bàn nhất giải, hơn 17 bàn so với Arsenal và 14 bàn so với Man City.

Liverpool ăn mừng chức vô địch Premier League mùa 2024/25

Salah là người hùng của Liverpool với 28 bàn và 18 kiến tạo ở Premier League mùa này trong 34 lần ra sân. Những người khác như Luis Diaz (12 bàn), Gakpo (9 bàn), Diogo Jota (6 bàn)…cũng góp công vào chức vô địch. Ngoài ra phải kể tới sự chắc chắn của Van Dijk ở hàng phòng ngự và cả hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold (3 bàn, 6 kiến tạo).

Cuối cùng là tài cầm quân của HLV Slot đã giúp Liverpool giành chức vô địch ở mùa giải đầu tiên mà họ chia tay Juergen Klopp. Chức vô địch Premier League này có lẽ là sự khởi đầu của một kỷ nguyên, một triều đại thành công mới tại Anfield.