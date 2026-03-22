Liverpool trở thành cựu vô địch, Arne Slot thừa nhận “mùa này không đủ tốt”

Danny Welbeck ghi cả 2 bàn thắng cho Brighton tại sân vận động Amex, xen giữa là bàn gỡ hòa của Milos Kerkez cho Liverpool trong màn trình diễn rời rạc mới nhất dưới thời HLV Arne Slot. Liverpool chỉ giành được một điểm từ 3 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng, và gần như chính thức trở thành cựu vô địch vì đã kém đội đầu bảng Arsenal tới 21 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 trận đấu nữa.

The Reds đang giữ vững vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng - hơn Chelsea một điểm và một bậc. Giải Ngoại hạng Anh rất có thể sẽ tiếp tục có 5 suất dự Champions League mùa giải tới, nhưng ngay cả điều đó cũng có thể không đủ nếu khổng lồ này tiếp tục thi đấu với phong độ hiện tại. Liverpool trở thành đội đầu tiên kể từ Chelsea mùa giải 2017-2018 để thua tới 10 trận trong một chiến dịch bảo vệ chức vô địch.

Arne Slot - người thấy vị trí của mình đang bị xem xét kỹ lưỡng chưa đầy một năm sau khi dẫn dắt Liverpool giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 20, một kỷ lục ngang bằng với Man.United - chia sẻ “Tất nhiên, nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại, thất bại này rất đau lòng và chúng tôi đáng phải chịu tổn thất lớn. Nhưng vấn đề chính là chúng tôi đang ở vị trí này vì đã đánh mất một điểm trước Wolves ở phút cuối cùng bởi một cú sút đổi hướng. Bàn thắng của Tottenham tuần trước ở phút 90, tôi cho rằng, thậm chí còn là vấn đề lớn hơn cả việc thua trên sân Brighton”.

Một trong những lời bào chữa đó có thể là vấn đề chấn thương của Liverpool, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi tiền đạo Hugo Ekitike phải rời sân ở phút thứ 8 vì chấn thương nhẹ ở chân. Tuy nhiên, sau trận đấu, Slot cho biết chấn thương đó không nghiêm trọng. HLV người Hà Lan cũng không có sự phục vụ của ngôi sao chạy cánh Mohamed Salah và thủ môn Alisson Becker, cả 2 đều bị chấn thương trong tuần này, trong khi thương vụ kỷ lục bóng đá Anh, Alexander Isak đã phải nghỉ thi đấu từ tháng 12 và chưa hoàn toàn bình phục trong suốt mùa giải.

Tuy nhiên, ít ai có thể ngờ rằng Liverpool lại có màn trình diễn kém cỏi đến vậy trong việc bảo vệ chức vô địch khi CLB đã chi kỷ lục 450 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái để tăng cường sức mạnh. Khi được hỏi liệu có mong đợi người ngoài thông cảm với đội bóng của mình hay không, Slot nói: “Không, tôi hoàn toàn thông cảm với tất cả những người đang nói điều này. Hoàn toàn dễ hiểu nếu bạn vô địch giải đấu mùa trước và đã chi 450 triệu bảng thì kỳ vọng rất cao, và những kỳ vọng đó rất cao đối với các chuyên gia, giới truyền thông, đối với tôi, đối với người hâm mộ… Dù sao đi nữa, điều đó vẫn chưa đủ tốt cho dù tôi có đưa ra bao nhiêu lời bào chữa đi nữa, nó vẫn chưa đủ tốt cho vị trí hiện tại của chúng ta”.