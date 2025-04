Liverpool quá xuất sắc, hay đơn giản là phần còn lại của Premier League 2024/25 quá tệ?

Chức vô địch Liverpool mới giành được chỉ là lần thứ hai trong 35 lần họ đứng trên đỉnh cao nhất nước Anh. Trong khoảng thời gian ấy, rất nhiều mùa giải The Kop tưởng như đã chạm tay vào vinh quang, nhưng rồi khi kết thúc, chiếc cúp lại xa vời vợi.

Đó là mùa 2018/19, Liverpool kiếm tới 97 điểm nhưng vẫn chỉ về nhì. Hay mùa 2013/14, Steven Gerrard cùng đồng đội ghi được số bàn thắng kỷ lục 101, nhưng rồi vẫn ngậm ngùi nhìn Man City đăng quang. Trong kỷ nguyên Premier League, trung bình điểm số của các nhà vô địch là 87,8. 2/6 mùa gần đây họ vượt mốc đó, song luôn có một đội khác tốt hơn.

Nói như thế để biết, giành chiến thắng ở giải đấu danh giá nhất xứ sương mù không bao giờ là dễ dàng. Vậy mà mùa này, đột nhiên Liverpool lên ngôi sớm trước 4 vòng đấu. Ở trận quyết định gặp Tottenham, thay vì một màn ngáng chân mà phần còn lại của giải đấu mong đợi, thầy trò Arne Slot dễ dàng giành chiến thắng 5-1 . Họ thậm chí nên ghi nhiều bàn thắng hơn nếu xét trên số cơ hội tạo ra cũng như sự yếu đuối đáng kinh ngạc của Spurs.

Liverpool đăng quang khi mùa giải vẫn còn 4 vòng, với 15 điểm nhiều hơn phần còn lại.

Tuy vậy, nhìn lại BXH Premier League 2024/25, kết quả thật hợp lý bởi Tottenham kém Liverpool tới 45 điểm và đang đứng thứ 16, ngay sau Everton, kình địch cùng thành phố của The Kop. Trên nữa, tức thứ 14, là MU, một kình địch khác của họ tại nước Anh.

Không chỉ ba đội bóng này sa sút. Man City, đội đánh bại Liverpool trong 3 lần về nhì gần nhất, cũng rơi vào cuộc khủng hoảng phong độ chưa từng có dưới thời các ông chủ Ả rập. So với cùng kỳ mùa trước, The Citizens thu về ít hơn 30 điểm, 10 trận thắng và 30 pha lập công. Đây cũng có thể là mùa đầu tiên kể từ sau năm 2010 đội bóng này rơi ra khỏi tốp 4.

Tương tự là Arsenal. Sau hai mùa liên tiếp về nhì, nhiều người đã tin rằng đây là mùa giải của thầy trò Mikel Arteta . Thế nhưng họ lại đánh mất sự tập trung xuyên suốt. Suốt mùa giải, không một lần Pháo thủ chiếm được vị trí đầu bảng. Trong phần lớn thời gian, họ còn không thể tạo nên cuộc cạnh tranh đúng nghĩa với Liverpool. Ngay cả khi thắng cả 4 trận còn lại, Arsenal cũng chỉ thu về 79 điểm, ít hơn đáng kể so với hai mùa trước (84 và 89 điểm).

Arsenal nhiều khả năng sẽ phải xếp hàng chào đón nhà vô địch Liverpool khi hai đội gặp nhau ở vòng 36.

Không có nhiều căng thẳng ở cuộc đua vô địch, cuộc chiến chống xuống hạng cũng rất tẻ nhạt. Từ Giáng sinh, Southampton, Leicester và Ipswich đã yên vị ở cuối bảng và chỉ chờ ngày chính thức về lại Championship. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy, đến mức West Ham hay Tottenham và MU chơi tệ bao nhiêu cũng không mấy lo lắng, bởi khoảng cách với nhóm cuối quá an toàn.

Tất cả những diễn biến này khiến tất cả liên tưởng đến mùa 2015/16, khi nhà đương kim vô địch Chelsea tụt xuống tận thứ 10, Man City xếp thứ 4 còn Liverpool trong buổi bình minh của triều đại Juergen Klopp đứng thứ 8.

Vị trí thứ 2 mang lại cảm giác Tottenham đang đua vô địch, nhưng sự thật là đội quân của Mauricio Pochettino trôi dạt bên ngoài tốp 4 suốt nửa đầu mùa giải và chỉ leo lên thứ 2 vào mùa xuân. Sau đó, sự thất thường của họ khiến Leicester bắt đầu tin vào khả năng vô địch. Cuối cùng, The Foxes đăng quang thật, sớm trước hai vòng đấu sau trận hòa của Tottenham trước Chelsea.

Liverpool vô địch hoàn toàn xứng đáng, và thực sự thuyết phục.

Như mùa 2015/16, Premier League 2024/25 nhàm chán và thiếu kịch tính. Tuy nhiên điều đó không làm chức vô địch của Liverpool bớt lấp lánh, và cũng rất sai lầm nếu cho rằng thầy trò Slot đăng quang chỉ vì các đối thủ quá tệ.

Ngay từ đầu The Kop đã cho thấy phong độ xuất sắc, sớm vươn lên vị trí đầu tiên và khống chế cuộc đua vô địch. Họ cũng luôn tỏ ra tốt hơn các đối thủ cạnh tranh ở những trận đối đầu trực tiếp. Liverpool đã đánh bại Man City, Tottenham trong cả 2 lượt trận, giành chiến thắng 3-0 ngay tại Old Trafford của MU, đồng thời cũng hạ gục Chelsea và hòa Arsenal ở Emirates. Trong 8 trận đấu với nhóm Big Six, The Kop kiếm được 20 điểm, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác.

Quan trọng nhất, Liverpool đã cho thấy phẩm chất nhà vô địch với phong độ nhất quán. Trong bối cảnh Man City bất ổn, Arsenal một lần nữa bỏ lỡ cơ hội, MU và Tottenham tụt dốc thảm hại, Chelsea chi hàng trăm triệu bảng nhưng vẫn chật vật với mục tiêu tốp 4, thì The Kop lại quá mạnh mẽ.

Liverpool chỉ sảy chân 2 trận, nhưng sau các thất bại sẽ là chuỗi chiến thắng liên tiếp. Thứ bóng đá mà các học trò của Slot thể hiện cũng hết sức lôi cuốn và hiệu quả, để từ khi tái chiếm vị trí đầu bảng vào đầu tháng 11 năm ngoái, không bao giờ họ ngoái lại phía sau. The Kop cũng không cần bận tâm đến việc phần còn lại tệ thế nào, bởi họ quá tốt để trở thành nhà vô địch. Một nhà vô địch xứng đáng.