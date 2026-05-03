Liverpool nhận cú sốc lớn trước đại chiến với Man Utd

Theo Daily Mail, Liverpool đã nhận tin không vui trước chuyến làm khách trên sân Old Trafford của Manchester United khi tiền đạo Alexander Isak, cầu thủ trị giá 130 triệu bảng Anh, nhiều khả năng không thể ra sân vì vấn đề thể lực.

Chân sút người Thụy Điển đang bỏ ngỏ khả năng góp mặt sau khi dính chấn thương háng trong buổi tập gần đây. Đây là tổn thất lớn với HLV Arne Slot, nhất là khi Liverpool vốn đã thiếu vắng Mohamed Salah và Hugo Ekitike.

Isak sẽ được chụp chiếu để xác định mức độ chấn thương. Tuy nhiên, khả năng anh kịp bình phục cho trận đấu cuối tuần là rất thấp.

Chấn thương này khiến mùa giải đầu tiên của tiền đạo 26 tuổi tại Liverpool càng gặp thêm nhiều trắc trở. Anh chỉ mới trở lại đội hình hồi tháng trước sau khi gãy chân vào tháng 12. Trước đó, Isak cũng không có nền tảng thể lực tốt do vụ chuyển nhượng kéo dài từ Newcastle sang Liverpool.

Tính đến thời điểm hiện tại, tiền đạo 26 tuổi mới có 13 lần đá chính cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh và ghi 3 bàn thắng. Dù vậy, anh vẫn kịp để lại dấu ấn với pha lập công trong chiến thắng trước Crystal Palace tại Anfield. Đáng tiếc, chấn thương mới lại khiến anh đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với trận đại chiến quan trọng.

Sức nóng của trận "derby nước Anh" đến từ sự ganh đua cho vị trí thứ ba chung cuộc và tấm vé tham dự UEFA Champions League mùa tới. Việc Isak vắng mặt sẽ khiến hàng công Liverpool suy giảm đáng kể về sức mạnh.

Trong khi đó, Salah chỉ gặp chấn thương cơ nhẹ trong trận đấu với Crystal Palace và dự kiến sẽ kịp trở lại trước khi mùa giải khép lại. Chấn thương gân Achilles gặp phải ở trận đấu với PSG sẽ khiến Ekitike phải nghỉ thi đấu dài hạn, nằm viện điều trị trong phần lớn mùa giải tới.

Trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng, HLV Arne Slot nhiều khả năng phải điều chỉnh chiến thuật, có thể sử dụng Cody Gakpo ở vị trí tiền đạo cắm hoặc Florian Wirtz ở vị trí tiền đạo ảo.

Liverpool kỳ vọng Alexander Isak sẽ duy trì thể trạng tốt để hướng tới World Cup và có một giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới trọn vẹn, bởi đội bóng đang đặt nhiều niềm tin vào anh trong việc bù đắp số bàn thắng mà Mohamed Salah để lại. Ngôi sao người Ai Cập dự kiến sẽ chia tay CLB vào mùa hè này.

Chia sẻ về kế hoạch nhân sự, HLV Arne Slot cho biết khi ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào thay thế cho Salah, CLB cần phải nghĩ đến việc Isak sẽ được hưởng lợi như thế nào.

Về phía Manchester United, đội chủ sân Old Trafford đang đặt mục tiêu đánh bại Liverpool lần thứ hai trong mùa giải, sau khi đã giành chiến thắng ngay tại Anfield trước đó.

Trận Manchester United đấu với Liverpool thuộc vòng 35 Ngoại hạng Anh diễn ra trên sân vận động Old Trafford (Manchester) lúc 21h30 ngày 3/5.