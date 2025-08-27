Liverpool, Newcastle chứng minh: Cuộc sống vẫn tiếp diễn dù thiếu Alexander Isak

Gia nhập học viện Liverpool từ Chelsea vào hè 2024, Ngumoha được đánh giá là tài năng trẻ triển vọng nhất của Liverpool kể từ Raheem Sterling năm 2010. Chính vì thế, HLV Arne Slot quyết định đôn anh lên đội một mùa này, và trao cơ hội ra mắt Premier League trước Newcastle, chỉ bốn ngày trước sinh nhật 17 tuổi của anh. Nhưng không thể phủ nhận, việc Slot phải tung một cầu thủ trẻ như vậy vào sân trong thời điểm cần bàn thắng cho thấy Liverpool đang thiếu hụt hỏa lực tấn công.

Trong cái bóng Isak

Mùa hè 2025 là giai đoạn biến động tại Anfield. Liverpool chi hơn 300 triệu bảng để tăng cường đội hình, nhưng sự ra đi của Luis Díaz (tới Bayern Munich), Darwin Núñez (tới Al Hilal) và cái chết thương tâm của Diogo Jota khiến hàng công của họ trở nên mỏng manh. Trong bối cảnh đó, Alexander Isak trở thành tâm điểm của câu chuyện chuyển nhượng, làm dấy lên căng thẳng giữa hai đội.

Tại St James’ Park, sự vắng mặt của Isak như một bóng ma lớn. Tuyên bố của anh tuần trước, rằng Newcastle đã “phá vỡ lời hứa” và việc ra đi là tốt cho cả đôi bên, chỉ khiến bầu không khí thêm nóng. Người hâm mộ Newcastle, vốn coi Isak là người hùng, không chào đón Liverpool như những nhà vô địch. Tiếng la ó vang lên từ khi xe buýt của Liverpool xuất hiện, và khi đội hình được công bố, không khí trở nên ngột ngạt.

Người hâm mộ Newcastle biến St James’ Park thành một “chảo lửa”, cổ vũ cuồng nhiệt cho từng pha tắc bóng hay quả ném biên. Một lá cờ ở khán đài Gallowgate viết: “Không gì đạt được một mình” – một lời châm biếm nhắm vào Isak, đồng thời là tuyên ngôn cho tinh thần đoàn kết của Newcastle. Nhưng mọi thứ bắt đầu sụp đổ khi Ryan Gravenberch ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool ở phút 35, với cú sút xa đẹp mắt. Tình hình càng tệ hơn khi Anthony Gordon, người thay thế Isak ở vị trí trung phong, nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Virgil van Dijk, khiến Newcastle chỉ còn 10 người.

Sang hiệp hai, Hugo Ekitike – mục tiêu từng bị Newcastle theo đuổi – nâng tỷ số lên 2-0 ngay phút đầu, trở thành cầu thủ Liverpool đầu tiên kể từ Daniel Sturridge (2013) ghi bàn trong cả ba trận đầu cho CLB. Tuy nhiên, Newcastle dưới thời Eddie Howe luôn nổi tiếng với tinh thần chiến đấu. Bruno Guimarães đánh đầu rút ngắn tỷ số ở phút 58, và William Osula gỡ hòa 2-2 ở phút 88, khiến khán đài như muốn nổ tung.

Đúng lúc đó, Slot tung Ngumoha vào sân. “Thật đặc biệt khi cậu ấy ghi bàn trong khoảnh khắc như thế,” Slot nói. “Mùa trước chúng tôi thủng lưới ở phút 89 tại đây, giờ chúng tôi may mắn có bàn thắng quyết định.”

Newcastle không lạ gì với những khoảnh khắc đau lòng ở phút cuối trước Liverpool. Từ bàn thắng của Stan Collymore năm 1996 đến pha lập công của Darwin Núñez vài năm trước, và giờ là Ngumoha. Dù thua 3-2 với 10 người và mất thêm Fabian Schar, Sandro Tonali, và Joelinton vì chấn thương, người hâm mộ Newcastle vẫn đứng dậy vỗ tay cho đội nhà. HLV Eddie Howe tự hào: “Các cầu thủ khiến tôi tự hào. Tinh thần và sự đoàn kết của họ không bao giờ bị nghi ngờ. Họ gắn bó sâu sắc với CLB.”

Isak, người từng ghi bàn giúp Newcastle vô địch Carabao Cup, giờ lại là tâm điểm tranh cãi. CĐV Liverpool chế nhạo bằng cách hát “Hãy giao anh ta cho chúng tôi”. Trong khi đó, Newcastle thiếu đi sự sắc bén của anh. Họ có 26 cú sút trong hai trận đầu mùa, nhưng chỉ 6 lần trúng đích và ghi 2 bàn. Osula, dù ghi bàn, vẫn còn non kinh nghiệm, chưa từng đá chính ở Premier League.

Câu chuyện tương lai

Newcastle đã từ chối các lời đề nghị cho Jorgen Strand Larsen (Wolves) và Yoane Wissa (Brentford). Nếu không có đột phá trên thị trường chuyển nhượng trước khi kỳ hạn chót 1-9 đến, Osula có thể phải dẫn dắt hàng công trước Leeds United. Howe thừa nhận: “Chất lượng của Isak có thể đã tạo khác biệt. Nhưng đội bóng vẫn vận hành tốt. Chúng tôi chỉ thiếu bàn thắng trong hiệp một khi đang áp đảo.”

Cuộc đàm phán với Isak vẫn đang tiếp diễn, với chủ tịch Yasir Al-Rumayyan và đồng sở hữu Jamie Reuben tham gia. Một giải pháp cho câu chuyện này là cần thiết, không chỉ cho Newcastle mà còn cho Liverpool, đội đang khao khát một tiền đạo đẳng cấp. Nhưng trong đêm thứ Hai, Ngumoha đã chứng minh rằng Liverpool có thể tìm thấy ánh sáng từ chính nội tại, ngay cả khi Isak vẫn là giấc mơ dang dở.

Trận đấu này không chỉ là câu chuyện về ba điểm, mà còn là minh chứng cho tinh thần bất khuất của Newcastle và tiềm năng rực rỡ của Liverpool. Dù Isak có ở lại hay ra đi, cả hai đội đều cho thấy họ vẫn có thể tiến lên, với những ngôi sao mới như Ngumoha hay tinh thần đoàn kết của Newcastle làm điểm tựa.