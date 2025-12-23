Liverpool mất cầu thủ đắt giá nhất lịch sử vô thời hạn

Alexander Isak phải nghỉ thi đấu vô thời hạn sau ca phẫu thuật gãy mắt cá và xương mác.

Cầu thủ được mua với giá kỷ lục 125 triệu bảng Anh đã bị chấn thương ngay sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 trước Tottenham vào thứ Bảy tại Ngoại hạng Anh, và phải rời sân ngay sau đó. “Sau khi chẩn đoán, một ca phẫu thuật đã được hoàn thành hôm nay cho chấn thương mắt cá bao gồm cả gãy xương mác”, Liverpool cho biết trong một tuyên bố vào thứ Hai. “Quá trình phục hồi chức năng của Isak sẽ tiếp tục tại Trung tâm huấn luyện AXA, hiện chưa có thời gian cụ thể nào cho sự trở lại của anh ấy”.

Sự vắng mặt của Isak không chỉ ảnh hưởng đến chiến dịch của Liverpool mà còn có thể ảnh hưởng đến cơ hội giành vé dự World Cup 2026 của Thụy Điển. Đội tuyển Thụy Điển sẽ tham gia vòng play-off châu Âu vào tháng 3, nơi họ sẽ đối đầu với Ukraine ở bán kết.

Với cá nhân, chấn thương của Isak là cú sốc mới nhất trong một mùa giải đầy khó khăn đối với tiền đạo 26 tuổi này. Một vụ chuyển nhượng kéo dài từ Newcastle vào mùa hè khiến anh cuối cùng cũng đến Liverpool vào tháng 9 mà không có một sự chuẩn bị trọn vẹn cho mùa giải mới. Anh dần được đưa vào đội hình của HLV Arne Slot khi lấy lại được thể trạng, nhưng sau đó chấn thương háng đã khiến anh phải nghỉ thi đấu thêm một tháng nữa. Tổng cộng, Isak chỉ có 10 lần đá chính cho nhà vô địch Premier League, và chỉ ghi được 3 bàn thắng cho đến khi chấn thương.

HLV Arne Slot cũng không có Mohamed Salah và chỉ còn hy vọng Hugo Ekitike.

Liverpool gặp khó khăn trên hàng công khi HLV Slot hiện đang thiếu vắng Mohamed Salah, người tham dự Cúp bóng đá châu Phi, và sẽ phải hy vọng Hugo Ekitike có thể gánh vác trọng trách ghi bàn trong thời gian này. Tuyển thủ Pháp, một tân binh khác của mùa giải này, đã có 11 bàn thắng cho CLB mới của mình, bao gồm một bàn thắng vào lưới Tottenham. Anh đã ghi 5 bàn trong 3 trận đấu gần nhất tại giải đấu và có cơ hội khẳng định vị trí của mình trên hàng công của Liverpool.

Liverpool đang có chuỗi 6 trận bất bại sau khi nỗ lực bảo vệ chức vô địch của CLB vùng Merseyside sụp đổ từ tháng 9 đến cuối tháng 11. Chuỗi 6 thất bại trong 7 trận đã khiến nhà vô địc tụt thảm hại trên bảng xếp hạng. Nhưng sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Brighton và Tottenham, họ đã vươn lên vị trí thứ 5 và bằng điểm với Chelsea ở vị trí thứ 4.