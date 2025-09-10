Liverpool kiên quyết giữ chân Chiesa giữa tin đồn chuyển nhượng từ Besiktas

Federico Chiesa vẫn là quân bài hữu dụng csho Liverpool ở Premier League

Tiền đạo người Ý đã bị loại khỏi danh sách 23 cầu thủ tham dự Champions League của The Kop, nhưng CLB vẫn kiên quyết giữ chân anh. Chiesa, 27 tuổi, đã cho thấy những dấu hiệu tích cực ở giải quốc nội. Tuy nhiên, do hạn chế về số lượng cầu thủ trong đội hình tham dự các trận đấu ở châu Âu, cầu thủ chạy cánh này nằm trong số những người bị Arne Slot loại khỏi danh sách đăng ký cho vòng bảng.

Besiktas, đội bóng có kỳ chuyển nhượng vẫn mở cửa đến thứ Sáu, đã theo dõi sát sao tình hình và đang cân nhắc một phương án. Tuy nhiên, Liverpool không sẵn sàng đàm phán và vẫn cam kết giữ Chiesa ở lại Anfield. The Reds coi tuyển thủ Ý là một phần quan trọng trong dự án dài hạn của họ, và việc anh bị loại khỏi đội hình Champions League được coi là một quyết định mang tính hậu cần hơn là phản ánh vị thế của anh trong đội.

Konate: Mbappe 'gọi điện hai giờ một lần' để thuyết phục sang Real Madrid

Hậu vệ Ibrahima Konate của Liverpool đã nói đùa rằng Kylian Mbappé thường xuyên gọi điện cho anh để thuyết phục sang Real Madrid, giữa lúc những đồn đoán về tương lai của anh tại Anfield ngày càng tăng.

Hậu vệ Ibrahima Konate đã bước sang năm cuối bản hợp đồng với The Reds, đang phải đối mặt với những đồn đoán sang chơi cho Real Madrids mùa tới. Nói chuyện với Telefoot, Konate đã cười nhạo lời đề nghị này, đồng thời nói thêm rằng anh thậm chí còn không nói được tiếng Tây Ban Nha khi được hỏi liệu anh có thể thích nghi với một động thái tiềm năng hay không. Konate và Mbappe có một tình bạn thân thiết, đã cùng nhau ra sân trong đội tuyển quốc gia Pháp 20 lần.

Kể từ khi chuyển đến Liverpool từ RB Leipzig vào năm 2021, Konate đã trở thành trụ cột phòng ngự với 136 lần ra sân cho CLB vùng Merseyside.

Trong suốt thời gian tại vị, anh đã nâng cao chức vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup và hai League Cup. Tương lai của hậu vệ này vẫn chưa chắc chắn, nhưng những chia sẻ vui vẻ của anh cho thấy anh không quá coi trọng chuyện chuyển nhượng vào lúc này.